<span style='text-decoration: underline;'>Pour la première fois à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Des feux tricolores intelligents introduits</span>

De nouveaux feux tricolores intelligents seront introduits à Oran, pour la première fois, dans le cadre du projet de réalisation d’un giratoire au niveau de la pêcherie.

Il s’agit d’un projet mené par la Direction des travaux publics, qui a proposé la mise en place de ces feux tricolores qui permettront la gestion intelligente du trafic routier. Ces feux tricolores s’allument et s’éteignent en fonction du flux de circulation. Notons, que le directeur des Transports de la wilaya d’Oran M. Rezoug, a expliqué récemment, que la mise en place de ces feux tricolores intelligents est un premier pas, pour éviter la réalisation de gros œuvres, à l’instar des trémies et des ponts qui demandent de grandes enveloppes financières. Mais la réalisation de ces œuvres d’art sera une nécessité dans les années à venir, avec l’augmentation du trafic routier dans la capitale de l’ouest.

Par ailleurs, l’expert en sécurité routière, M. Mjahed Fethi Said, a expliqué, qu’Oran souffre d’une grande insuffisance en matière de signalisation routière, l’absence des panneaux de signalisation horizontaux et verticaux, selon notre interlocuteur, est observée au niveau de plusieurs routes et elle est causée par plusieurs accidents sur les routes. Il est à rappeler, que ces plaques de signalisation sont souvent volées pour être transformées par la suite, vu qu’elles sont fabriquées en acier.

Donc, ce sont des objets faciles à prendre pour les ramasseurs de plastique et d’acier qui sillonnent les rues d’Oran. La signalisation routière est primordiale dans la gestion du flux de circulation. L’encombrement de circulation à Oran est devenu un véritable «Casse-tête» pour les services concernés. Le chef de sûreté de la wilaya d’Oran, le contrôleur de police M. Nouasri Salah, a insisté, à maintes reprises, sur la nécessité de la mise en place d’échangeurs ou de trémies au niveau des points noirs de circulation dans la ville d’Oran, en prévision de l’augmentation considérable du nombre de véhicules dans les années à venir. Ce qui risque d’amplifier l’encombrement qu’enregistrent plusieurs artères de la ville. M. Nouasri a clairement affirmé, qu’Oran risque l’asphyxie en matière de circulation routière, si les services concernés ne bougent pas, pour réaliser de nouveaux projets pour fluidifier celle-ci. «Les routes de la ville n’ont pas changé, malgré l’augmentation du parc automobile» a-t-il dit récemment. Notons, qu’à cause de la conjecture actuelle du pays et la situation financière difficile avec le recul des revenus du pétrole, la réalisation de nouvelles trémies n’est pas à l’ordre du jour à Oran.

Les services de la sûreté de la wilaya avaient recensé une trentaine de points noirs dans la circulation routière dans la capitale de l’ouest. Il s’agit de la nouvelle route du Port d’Oran, Rond-point Cité Djamel, Rond-point El Bahia, Rond-point El Morchid, Rue Khiali Ben Salem, Bd de l’ALN, Trémie de l’Hôtel Le Méridien, avenue Cheikh Abdelkader, à hauteur de l’Hôtel Houna, carrefour place Gambetta, Place Roux, Autoroute El Yasmine, carrefour de la glacière, carrefour CLO, carrefour du stade Ahmed Zabana, carrefour Ain El Beida, carrefour les Amandiers, carrefour ENSEP, carrefour Emir Abdelkader, carrefour ENTV, carrefour Aissat Idir, carrefour Emir Khaled, carrefour Place Ferhaoui, Route nationale N°4 El Kerma, Route Nationale N°2 Misserghin, Place 20 Août, Ain El Turck, Bd Zabana Oued Tlélat, route Nationale Arzew, route nationale N°83, Es Sénia, route nationale N°49 et Hassi Bounif.

Fethi Mohamed