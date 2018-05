<span style='text-decoration: underline;'>Manque de transport, insécurité, collecte des ordures </span>:<br><span style='color:red;'>Des habitants de Haï Ben Arba (Rocher) en colère</span>

Des habitants de Haï Ben Arba (Rocher), à l’extrême ouest de la ville, viennent de saisir le chef de l’exécutif local, pour dénoncer la dégradation des conditions de vie dans leur quartier qui manque terriblement de moyens de transport.

Les habitants assurent également, que la collecte des ordures ménagères ne se fait que rarement dans ce quartier et ils dénoncent aussi l’insécurité, essentiellement après la tombée de la nuit.

Le premier problème que rencontrent les habitants de ce bourg, est le manque de transport par bus. Ainsi, à part les bus de l’ETO, les transporteurs privés de la ligne 37, refusent toujours de rallier le terminus de cette ligne, situé pourtant à Haï Ben Arba. Les transporteurs indélicats abandonnent les usagers à Haï Bouamama (Hassi), avant de faire demi-tour. Les habitants trouvent d’énormes difficultés à se déplacer, en particulier durant les heures de pointe et le soir. Se rendre à Oran devient de plus en plus compliqué pour les citoyens de cette zone qui enregistre une explosion démographique, à cause d’une urbanisation anarchique.

Cette situation commence à exaspérer les citoyens, surtout les travailleurs dont nombreux sont contraints de sortir très tôt le matin pour prendre le bus. La tension sur les moyens de transport semble s’accentuer, provoquant la colère des usagers. Ces derniers, réclament l’intervention des services concernés, (Direction des transports, police…), pour contrôler les transporteurs de la ligne 37. Les habitants se plaignent par ailleurs, de la prolifération des dépotoirs sauvages dans le quartier, en raison des perturbations dans la collecte des ordures ménagères. Selon un des habitants, les employés du service de nettoiement de la commune, ne se déplacent guère à Haï Ben Arba, pour le ramassage des déchets domestiques, ce qui a eu pour conséquence, la détérioration des conditions d’hygiène dans cette zone. La même source précise, que le quartier souffre aussi de l’insécurité. «La nouvelle sûreté urbaine inaugurée récemment, se trouve loin de notre quartier», affirme cet habitant.

H. Maalem