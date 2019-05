<span style='text-decoration: underline;'>Veillée religieuse de Ramadhan </span>:<br><span style='color:red;'>Des Hadith à la mosquée Abdelbaki</span>

La mosquée de la Zaouia Abdelbaki, située au quartier Courbet est

parmi les premières mosquées édifiées sous l’époque coloniale et ainsi, tous les jours du mois de Ramdhan, l’honorable jeune imam de cette mosquée, Cheïkh Abdelkader donne tous les soirs avant Salat El Hicha wa Taraouih, quelques Douross et des explications de « hadith » et tous les soirs, la mosquée se remplit de fidèles venus écouter ces cours et récits sur la vie du Prophète et des Enbiaae.

Ces hadits sont expliqués sur la base des paroles du prophète « Sidna Mohamed » et durant tout ce mois, de généreuses âmes charitables viennent offrir des bouteilles d’eau minérale à tous les fidèles qui viennent nombreux à Salat Taraouih.

Ainsi, après plus de quatre vingt ans d’existence, la petite mosquée continue à rassembler tous les habitants du quartier et à apprendre à leurs petits enfants, la lecture du Coran. Au 27ème jour de Ramadhan, ces enfants sont récompensés pour leurs efforts à poursuivre la lecture du Saint livre du Coran.

Adda.B