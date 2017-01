Des horizons incertains…

A peine deux jours après l’interception de 20 harragas, au nord-est de la plage de Madagh, les forces navales de la façade maritime ouest, ont repéré deux autres groupes de candidats à l’émigration clandestine, voulant rejoindre les côtes espagnoles. Une première embarcation, avec à son bord 17 migrants, a été interceptée à 14 km au nord de la plage de Aïn El-Turck. Et un autre groupe de 10 clandestins, est également repéré à 5 km du littoral, de cette même localité. Au total, en moins de quarante huit heures, c’est bien une cinquantaine de migrants, originaires de la wilaya d’Oran, qui ont été ont été interceptés. Parmi eux, une femme enceinte et une autre, accompagnée de son bébé de deux ans. En 2016, selon un bilan officiel, des dizaines de tentatives d’émigration clandestine ont été mises en échec, et plus de 760 harragas ont été arrêtés, à l’ouest du pays. Mais en même temps, combien seraient-ils à avoir réussi leur traversée risquée, pour se retrouver en «situation irrégulière» à l’étranger ? Plus d’un millier, estiment des observateurs, qui suivent de près les mouvements de population, entre le Maghreb et l’Europe. Parallèlement, à ce créneau, de la «Hargua», qui ne cesse d’attirer grand nombre de candidats, d’autres algériens, plus nantis, peut-être plus instruits et surtout bien introduits, dans les rouages de l’émigration officielle « ont déposé leur demande d’asile» de l’autre coté de la Méditerranée.

Une demande d’asile, qui équivaut à une insulte et à un mépris envers leur peuple et leur pays. Mais à leur décharge, il faut bien reconnaître, que beaucoup d’entre eux, ont connu et subi soit une injustice sociale, soit une marginalisation de leur compétence, soit une exclusion de leur talent, soit une intolérance arbitraire, envers leurs pratiques et leur mode de pensée. Toujours est-il, que c’est le malaise et les difficultés sociales, qui forcent certains au rejet et à la fuite vers d’autres cieux, jugés plus cléments. Et tandis que ceux là quittent leur pays, pour aller rejoindre les rangs, des demandeurs de carte de séjour à l’étranger.

D’autres, bien plus nombreux quittent leurs villages, leurs douars, voire même leur appartement devenu exigu, pour venir s’installer dans un bidonville, dans la proche banlieue oranaise. Les bidonvilles qui renaissent de leurs ruines, constituaient depuis des années, une étrange réalité, qui ne dérangeait nullement les autorités concernées. C’est là également, un autre dossier épineux, qui illustre, s’il le fallait, l’échec des politiques sociales, forgées sur la seule distribution de la rente pétrolière, aujourd’hui en voie d’extinction. Malgré les efforts indéniables, en matière d’investissement, servant à réduire les déficits en infrastructures et en équipements, le progrès, la modernité et surtout le bien-être social, restent encore, pour une majorité de citoyens, inscrits dans des horizons incertains. Avec la recrudescence des fléaux sociaux, la drogue, la prostitution, l’insécurité, les violences urbaines, et les grands désagréments du cadre urbain collectif, « Oran la joyeuse, semble perdre presque tous ses repères, et ne cesse d’année en année, de compromettre son avenir…

Par S.Benali