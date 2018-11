<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Des inspecteurs du ministère de la santé à l’hôpital «Che Guevara»</span>

Des inspecteurs du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ont effectué mercredi, une inspection à l’hôpital « Che Guévara » de Mostaganem pour s’enquérir des nombreux cas de rougeole qui ont causé quelques décès, depuis le mois de juillet dernier, à l’instar des autres régions en pays.

Selon des sources généralement bien informées, depuis quatre mois, des centaines de personnes, (adultes et enfants), touchées par la rougeole ont été hospitalisées et soignées, au sein de l’établissement public hospitalier. Selon les mêmes sources, plus d’une dizaine de décès, suite à la rougeole ont été enregistrés. Ainsi, en raison du grand nombre de personnes touchées par la rougeole, la salle qui était prévue pour abriter le service d’enco-pédiatrie, est utilisée pour recevoir une partie de ces patients.

Le service infectieux est saturé. Même au service d’urgences médicales, sont quelquefois gardés dans des conditions laissant à désirer, des malades souffrant de la rougeole. L’hôpital « Che Gguévara » qui date de l’époque coloniale ne répond plus d’une manière satisfaisante aux besoins de la population en matière de soins.

C4est pour cela que les ministères concernés, doivent dans l’immédiat débloquer des crédits pour l’achat du matériel, appareils et instruments médicaux, condition sine qua none, pour permettre l’ouverture et la mise en fonction de l’hôpital de 240 lits, sis à Kharrouba, Mostaganem, dont le début de construction date de 2006. A cause de pratiques bureaucratiques, les travaux de réalisation ont connu des arrêts. Par ailleurs, le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière rend obligatoire, à partir de l’année prochaine, la vaccination des enfants et des mamans contre la rougeole et la rubéole. L’objectif « Rompt la chaîne de transmission de ces maladies » n’a pas été atteint.

D’où le rappel d’obligation qui a été fait, (vu le constat d’échec des campagnes de vaccination de mars et de décembre de l’année écoulée, qui n’ont touché que 40% de la population ciblée et qui a eu des conséquences dramatiques avec le décès de plusieurs personnes l’an dernier. Aussi à partir de décembre prochain, de vastes campagnes d’explication sur la vaccination seront faites à travers tout le pays pour convaincre les parents de faire vacciner leurs enfants contre les maladies dangereuses.

La vaccination est le meilleur investissement pour la santé.

Charef.N