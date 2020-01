<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | Contrairement à leurs ainés, les jeunes en détresse</span>:<br><span style='color:red;'>Des jeunes catégories en mauvaise posture et un staff décrié</span>

Que ce passe t-il chez les jeunes catégories du club phare de la Mekerra ? Une pertinente question à laquelle les amoureux d’El Khadra n’arrivent pas à trouver de réponse.

Que ce soit pour les U21, U19, ou encore les U15 et U13, toutes les catégories de l’USMBA sont en souffrance de résultats et de moyens pédagogique y compris les équipements qui sont rares ou presque inexistants. Une virée chez les jeunes d’El Khadra donne l’impression d’un club délaissé et sans dirigeants. Même des équipes de wilaya sont mieux prises en considération par leurs dirigeants. Sauf le cas chez l’Union où ni administration, encore moins le staff technique qui reste contesté vu les résultats médiocres concédés à quelques jours de la fin de la phase aller dans les différents championnats des jeunes catégories. Chez les juniors des U19, l’équipe est sans entraineur et vient de concéder sa énième défaite à domicile face au RC Relizane. En coupe, c’est la vraie catastrophe. Alors que les fans d’El Khadra avaient l’habitude de voir une ou deux catégories dans les derniers carrés de la coupe d’Algérie, toutes les équipes ou presque (sauf les juniors) ont été éliminées dés les premiers tours. Encore plus, les réservistes nous ont fait voir tous les déboires cette saison. L’entraineur Hamek semble bien pris au piège puisque ce n’était pas lui qui procéda à la séance de prospection l’été dernier. L’été dernier, on a fait appel à un certain Akli pour le placer comme directeur technique. Ce qui n’a pas arrangé les choses qui se sont empirées pour la première fois depuis une décennie. Puis, le choix d’Akli est très discuté car le tout dernier CV de ce dernier est la relégation de la Régionale Deux vers le championnat de wilaya de SBA avec le club du CR Bel Abbés qu’il drivait la saison passée. On est loin de la blague d’une académie de football de l’USMBA alors que les jeunes présidés par Kaddour Benayad souffrent le martyr en matière de défaut de moyen. C’est lamentable d’arriver à ce stade de mascarade au niveau de ce prestigieux club de l’USMBA. A la moitié de la saison, tout reste à refaire et le choix du staff technique chez les jeunes catégories doit être étudié.

B.Didéne