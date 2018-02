<span style='text-decoration: underline;'>Maison de jeunes Maoued Ahmed (ex-Mirauchaux)</span>:<br><span style='color:red;'>Des journées de sensibilisation sur l’emploi dans le tourisme</span>

Des journées de sensibilisation sur l’emploi dans le tourisme et l’artisanat, seront organisées les 12 et 13 du mois en cours à la Maison de jeunes Maoued Ahmed (ex-Mirauchaux), par le bureau local du tourisme d’Oran, en partenariat avec la direction locale de l’Emploi, la direction de la Formation professionnelle, l’ANSEJ, la direction du Tourisme et la DJS a-t-on appris, auprès des organisateurs.

Ces journées de sensibilisation, seront une occasion pour faire découvrir aux jeunes, les opportunités d’emploi dans le secteur touristique et les métiers de l’artisanat. Le secteur du Tourisme est un grand pourvoyeur de postes d’emplois pour les jeunes à Oran et en particulier, dans la restauration et l’hôtellerie.

Selon une source à la direction du Tourisme, une quinzaine de demandes d’investissement sont déposées quotidiennement. L’affluence des touristes et les atouts innombrables de la wilaya, seraient les principales raisons qui poussent des investisseurs de tous bords à se lancer dans de grands projets à Oran. Les organisateurs de ces journées de sensibilisation, annoncent par ailleurs, des démarches en cours, pour l’intégration des jeunes guides touristiques, dans le cadre des contrats de pré-emploi.

A signaler, que le bureau d’accueil et d’information touristique d’Oran, le premier à l’échelle nationale, a été créé en 2017. Il a pour mission l’accueil et l’information des visiteurs, tant nationaux qu’étrangers, ainsi que la promotion du secteur du tourisme, l’un des atouts que comptent développer les responsables locaux pour développer l’économie locale. L’objectif de cette structure à caractère associatif, relevant toutefois de la direction de wilaya du tourisme, est de faciliter le séjour touristique des visiteurs.