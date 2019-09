<span style='text-decoration: underline;'>MCO 5 - ESM 1 (Amical)</span>:<br><span style='color:red;'>Des joutes amicales pour gérer la trêve</span>

La formation du Mouloudia d’Oran, effectue actuellement à une trêve forcée et ne devra jouer son prochain match que vers le 5 octobre face à l’USMA et devra attendre au moins une vingtaine de jours, pour rencontrer le Paradou AC à Zabana. Les responsables du club d’El Hamri, appréhendent ce manque de compétition, qui casse le rythme de l’équipe.

Pour meubler cette trêve et maintenir la troupe en forme, l’entraîneur Cherif El Ouazzani a programmé trois matchs amicaux face à l’ESM, au RCGO et au RCR, un match qui reste à confirmer. En effet, les Hamraoua ont commencé par affronter l’ES Mostaganem ce mardi après-midi à Zabana.

Un match qui a permis au responsable technique, de faire tourner l’ensemble des joueurs, notamment les remplaçants, afin de se maintenir au top de leur forme. Le staff technique estime que les matchs amicaux restent la seule alternative pour gérer la trêve même si ça ne remplacera en aucune manière les matchs officiels. Chérif El Ouazzani a présenté deux équipes, une pour chaque mi-temps. La première, essentiellement composée de remplaçants, a entamé la partie et dès le coup d’envoi de la partie, prends les choses en mains face à une bonne équipe de l’espérance de Mostaganem drivée par l’entraîneur Mohamed Issaad. Score à la mi-temps 3 à 0. Buts inscrits par Benhamou, Motrani et Masmoudi. En début de la seconde période, l’équipe visiteuse foulera le terrain avec d’autres intentions et surprend les Hamraoua en réduisant la marque. Voulant aller de l’avant pour d’autres réalisations, les hommes d’Issaad se sont heurtés sur une bonne défense d’El Hamri composée de Vivien et de Sebbah. En fin de partie, l’expérience des gars d’El Hamri, a prévalu. Nadji en verve, corsera l’addition en signant un doublé. Score final 5 à 1 en faveur du Mouloudia d’Oran face à une jeune formation de Mostaganem qui n’a pas démérité. Il est à noter, que Heriet n’était pas concerné par cette joute amicale en raison de blessure et ne s’est contenté que de tours de piste. Il était de même pour Fourloul. Les Hamraoua se sont fixés rendez-vous cet après-midi à Zabana pour disputer leur deuxième joute amicale face au RCGO, pensionnaire de la régionale Deux.

B.Sadek