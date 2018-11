<span style='text-decoration: underline;'>Respect des règles prudentielles </span>:<br><span style='color:red;'>Des lacunes enregistrées dans plusieurs banques en 2017</span>

Plusieurs insuffisances concernant la gestion, la prise de risque ainsi que le non-respect des règles prudentielles de certaines banques, ont été révélées par le rapport annuel de la Banque d’Algérie sur l’évolution économique et monétaire de l’Algérie en 2017.

La Commission bancaire a été saisie concernant 48 cas d’insuffisances enregistrées par 6 établissements financiers contre 75 enregistrées en 2016. Le rapport annuel de la Banque d’Algérie a indiqué que l’ensemble des cas de non-respect des normes professionnelles, est enregistré au niveau des banques publiques.

En dépit d’une nette amélioration des trimestres, suite à des actions de recapitalisation et de rachat effectuées par le Trésor Public, 2 banques publiques demeurent en porte-à-faux par rapport au ratio de division des risques individuels. Sur le plan de la liquidité, 4 banques ont vu leurs coefficients s’établir en dessous du seuil minimal de 100%, dont 2 ayant redressé leurs ratios au dernier trimestre de l’année. 3 banques ne respectaient pas, en 2017, la norme réglementaire en matière de fonds propres et de capitaux permanents.

Le plus remarquable a été signalé chez une banque où au niveau de ses engagements extérieurs par signature, elle a été en dépassement de ses fonds propres durant les dix premiers mois de l’année et ce, avant d’être ramenée dans la limite réglementaire vers la fin du dernier trimestre.

«S’agissant du contrôle sur place, six missions ont été effectuées lors de l’année 2017 et ont porté sur deux banques et quatre établissements financiers», détaille encore le rapport annuel de la Banque d’Algérie.

Pour ce qui est de l’évaluation de la composante relative à la qualité des actifs et des fonds propres, il laisse apparier dans l’ensemble des insuffisances dans l’organisation.

Il est révélé l’absence de politiques de procédures et d’une structure exclusivement dédiée à la planification et la répartition des fonds propres, ainsi qu’à l’absence du suivi et de la mise à jour des dossiers de crédit.

Des lacunes ont été également relevées lors de l’évaluation du processus de sélection, de mesure et de suivi du risque de crédit, se manifestant essentiellement dans les établissements financiers, par un taux élevé de créances non performantes, atteignant parfois le niveau des 12% de l’ensemble des crédits octroyés.

Dans le cadre de l’évaluation des prêts et emprunts interbancaires, les travaux de contrôle des institutions concernées, font ressortir l’absence de politique formalisée de surveillance et de gestion des risques interbancaires, ainsi que l’inexistence de processus de stress testing liés aux fonds propres, aux risques interbancaires et au risque crédit.

L’évaluation de la composante liquidité des banques et des établissements financiers visités, a donné lieu au relevé de certains constats dont les plus saillants se rapportent à l’absence de stratégie, de la cartographie des risques, d’un plan d’urgence, l’inexistence d’exercices de stress testing, à l’absence de formalisation de politiques et procédures liées à la gestion du risque de liquidité ainsi qu’à la faiblesse du contrôle permanent dans la couverture de ce risque.

Par ailleurs, la gestion des ressources collectées, se caractérise au niveau de l’une des banques contrôlées de ses ressources sur cinq clients qui représentent à eux seuls 50% des dépôts collectés auprès des trente premiers déposants.

Alger: Samir Hamiche