<span style='text-decoration: underline;'>ASMO | Les joueurs asémistes en grève</span>:<br><span style='color:red;'>Des lendemains incertains pour El Djemia</span>

Avec l’esprit ailleurs en raison de leurs problèmes financiers et après avoir été tenus en échec le vendredi passé face à l’OMA, les joueurs asémistes sont rentrés chez eux décidés à ne pas se présenter à la reprise.

En effet, les joueurs ont pris unanimement la décision de ne pas reprendre les entrainements jusqu’au règlement de leurs salaires impayés.

Les Berramla et consorts ont donc mis à exécution leur menace de grève.

Le bras de fer est donc engagé avec les dirigeants qui ne donnent pas signe de vie et qui ne savent pas à quel saint se vouer. Les responsables du club doivent assumer leurs responsabilités car ce mouvement de grève était prévisible par rapport à la situation financière générale du club. Le seul souci pour les dirigeants au début de la préparation, était d’entamer les entrainements, quitte à faire de fausses promesses. Ils ont tout de même réussi à convaincre les joueurs à rempiler et à entamer la préparation, mais il fallait penser à ce jour, le jour où ils devaient tenir leurs promesses. Ils ne l’ont pas fait et ils doivent en assumer aujourd’hui les conséquences. En tout cas, la situation risque d’empirer avec cette décision prise par les joueurs, à savoir, la grève, une première pour le team de Medina Jadida. A travers sa déclaration en fin de match AMO – OMA, Berramla a fustigé les autorités locales qui n’accordent pas une bonne importance à l’ASMO. Certains dans l’entourage du club jugent que seul Sâadoune dit Moumoh peut dénouer la situation ou bien le Wali d’Oran. Les supporters quant à eux, s’attendaient à cette mauvaise situation de leur club favori et maintiennent leurs revendications, à savoir, le départ de tous les dirigeants qui ont failli à leur mission. En tout cas, l’heure est grave dans la bâtisse d’El Djemia. Les responsables du club doivent vite trouver des solutions avant le périlleux déplacement de samedi prochain du côté de Bejaia pour la rencontre face à la JSMB. Par contre, si les choses n’évoluent pas dans le bons sens, le déplacement sera compromis, ce qui pourrait engendrer des conséquences graves à l’avenir du club. Pour le règlement de ce problème crucial qui secoue le club, les dirigeants auront besoin d’au moins deux milliards de cts pour payer les joueurs pour que tout rentre dans l’ordre. Une réunion devait avoir lieu hier entre les dirigeants du club pour dénouer la situation.

