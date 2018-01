<span style='text-decoration: underline;'>Après son semi échec à domicile face à l’ABS</span>:<br><span style='color:red;'>Des lendemains incertains pour El Djemia</span>

La formation asémiste devait s’imposer vendredi passé, à domicile face à l’ABS, pour se ressaisir de sa lourde et amère défaite, concédée lors de la précédente journée, en déplacement, contre El Eulma, mais surtout, pour ne pas glisser encore vers le bas du tableau.

Face aux verts et blanc d’El Djemia, se dressait une équipe de Bousaada, plus que jamais volontaire et décidée, qui a mis de l’intensité aux débats, dès le coup d’envoi de la partie. Les oranais, qui semblaient avoir la tête ailleurs, ne faisant que pousser le ballon avec quelques rares incursions, mais sans effets.

Le match s’est soldé sur un score vierge, qui n’arrange point l’ASMO, mais par contre, satisfait et redonne confiance aux visiteurs. En fin de partie, le jeu était haché et entrecoupé par des arrêts. A tel point, qu’au coup de sifflet final, une bagarre générale a éclaté entre les joueurs des deux camps. Fort heureusement, le service d’ordre veillait au grain, pour éviter tout dérapage.

Les supporters présents à Bouakeul, n’étaient guère satisfaits de la production de leur équipe. Ils sont très inquiets et l’ont fait savoir à leur manière, en faisant entendre des vertes et des pas mures, à tous les joueurs et même au staff technique, pointé aussi du doigt, dont l’entraineur, Louafi Salem, leur principale cible. Pour ces fans, la qualité du jeu de l’équipe et son rendement ont nettement régressé.

Sur le terrain, vu qu’on ne voit presque rien, pas de fond de jeu, aucune stratégie claire. Et c’est l’entraîneur, toujours selon eux, qui en est le premier responsable. Evidemment, les joueurs, n’ont pas aussi été épargnés et même été traités de tous les noms d’oiseaux. Le coach asémiste, Louafi même, déçu de la situation que traverse son équipe actuellement affirme, qu’il a fait jouer les meilleurs éléments dont il dispose, à savoir, les plus en forme. Mais en face, il y avait une équipe très défensive, difficile à contourner pour trouver la faille. Il se demande pourquoi cet acharnement sur cette équipe, qui peut se reprendre, alors que c’est l’arbitrage vicieux, qui lui a été en partie défavorable.

Le coach accuse l’arbitre d’avoir énervé les joueurs, et d’avoir privé l’ASMO d’un penalty. D’aucuns estiment qu’El Djemia est composée majoritairement de jeunes éléments, qui ne savent pas gérer certaines situations, et manquent cruellement d’expérience. Le technicien asémiste n’a pas manqué aussi, de dénoncer une partie des supporters, qui s’en prend à chaque fois aux joueurs et même au staff technique, par des insultes, qui ne font que perturber davantage les joueurs et troubler leur moral. Non concernés par la coupe d’Algérie, les asémistes auront deux semaines, pour préparer leur prochain et difficile match, en déplacement, pour le compte de La 19e journée, face au CABBA. A vrai dire, beaucoup de travail attend cette équipe de M’dina J’dida. Le staff technique devra colmater toutes les brèches et corriger les erreurs décelées jusque là, car on sait très bien, qu’une autre déroute ne ferait qu’aggraver la situation, et ferait dégringoler l’équipe vers le bas. Ce que les responsables du club veulent éviter.

B. Sadek