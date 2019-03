<span style='text-decoration: underline;'>USTO Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Des licences et des masters professionnels à la prochaine rentrée</span>

Des licences et des Maters professionnels seront proposés aux étudiants de trois universités du pays à partir de la prochaine rentrée, en vertu d’un projet-pilote entre l’Algérie et l’Union Européenne (UE), a-t-on appris du responsable de Communication de l’Université de Sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf» (Usto).

Ce projet entre les deux parties implique trois ministères, ceux du travail et la sécurité sociale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, ainsi que trois universités nationales l’USTO, USHB de Bab Ezzouar et l’université d’Ouargla, a précisé à l’APS, Maâmar Boudia. «Il s’agit de pouvoir professionnaliser des parcours de formation, que ce soit en licence ou master, pour pouvoir répondre à la lancinante question de recrutement des diplômés de l’université dans le but d’améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle», a-t-on expliqué.

«Dans ce projet, nous allons associer les entreprises pour la préparation de parcours de formation en licence et master pour faire profiter les étudiants, durant tout leur cursus universitaire, de stages de formation divers en vue d’améliorer et d’augmenter leurs chances pour décrocher un emploi», a-t-il souligné.

«Pour les étudiants, l’expérience professionnelle est une exigence dans les entretiens d’embauche alors que nos étudiants, fraichement diplômés, n’en ont pas. Nous avons pensé à leur faciliter la tâche en leur offrant tous les stages possibles durant leur cursus universitaire de trois ans en cas de licence et 5 ans en cas de Master», a encore expliqué M. Mâamer Boudia.

Le même responsable a ajouté que le projet est finalisé et la maquette pratiquement prête. ½ Nous allons la soumettre aux instances scientifiques régionales et nationales, puis au ministère de l’Enseignement supérieur en vue de promulguer l’arrêté d’ouverture de cette formation car, c’est l’Etat qui est garant du diplôme», a-t-il fait savoir.

Les spécialités devant bénéficier de cette «professionnalisation» à l’USTO sont au nombre de cinq : l’Informatique, les énergies renouvelables, l’ingénierie mécanique, les travaux publics et le génie maritime.