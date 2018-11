<span style='text-decoration: underline;'>Temmar était à Londres pour vendre la proposition </span>:<br><span style='color:red;'>Des logements promotionnels publics pour les émigrés</span>

«Plus de 17.000 demandes émanant de ressortissants algériens établis dans différentes régions du monde, ont été déjà enregistrées dont 790 au Royaume-Uni» a précisé M. Temmar qui a souligné que «près de 7000 souscripteurs ont déjà choisi leurs sites».

Le programme Logement promotionnel public (LPP) destiné à la communauté nationale à l’étranger, a fait l’objet, jeudi dernier, d’une mission d’explication du ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar.

Le ministre a rencontré les Algériens de Londres avec le but de les convaincre à prendre option pour des logements LPP qui leur sont destinés. Flanqué de l’ambassadeur d’Algérie en Grande Bretagne, Amar Abba, M.Temmar a tenu à souligner que l’objectif du gouvernement n’est pas du tout de faire de la plus-value sur ce programme.

C’est une promesse du Président Bouteflika aux Algériens de la diaspora, a insisté le ministre, tout en affirmant que son rôle consiste à concrétiser la promesse présidentielle. Les nombreux présents à cette séance d’explication et d’information, ont eu à apprécier une vidéo explicative de la formule LPP. Les aspects liés à cette dernière, notamment la procédure administrative qui a été réduite à une simple demande et les mécanismes d’accueil et de communication mis en place pour la réussite de cette opération lancée en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, ont été explicités au public présent dans l’enceinte de l’ambassade d’Algérie.

«Plus de 17.000 demandes émanant de ressortissants algériens établis dans différentes régions du monde, ont été déjà enregistrées dont 790 au Royaume-Uni» a précisé M. Temmar qui a souligné que «près de 7000 souscripteurs ont déjà choisi leurs sites». C’est dire le succès immédiat du programme dont on s’attend à ce qu’il gagne de larges franges de l’émigration algérienne aux quatre coins du monde. Abdelwahid Temmar a rappelé à ce propos, qu’il avait effectué une tournée dans plusieurs pays dont «la France et la région du Golfe, pour rencontrer les membres de la communauté nationale, écouter directement leurs doléances et leur donner les éclaircissements nécessaires».

Le bon niveau de réceptivité l’encourage à poursuivre ces rencontres, dans le but évident de toucher un maximum d’Algériens de par le monde et leur apporter la formule qui semble séduisante. Et pour cause, lors du débat qui a suivi l’exposé du Ministre, l’on aura constaté un grand engouement pour cette offre qui ouvre aux émigrés l’accession à la propriété immobilière dans leur pays d’origine, sans avoir à prendre le moindre risque.

Le débat était passionnant et assez riche. Preuve en est, il a duré plus de deux heures. Le ministre a eu à répondre à de multiples questions posées par l’assistance.

Les Algériens de Londres, visiblement intéressés par le programme, n’ont omis aucun détail. Que ce soit la procédure, les délais de réalisation, le financement, les aspects esthétiques et architecturaux des logements, rein n’a été oublié. Et comme pour assurer la pleine disponibilité de l’Etat, le ministre a précisé que les besoins de la catégorie des handicapés seront largement pris en compte.

Il convient de préciser enfin, que Abdelwahid Temmar effectue une visite en Grande-Bretagne pour participer en tant qu’invité d’honneur, à la célébration le 31 octobre, de la Journée mondiale des Villes, décidée par l’ONU dont l’évènement principal s’est tenu cette année à Liverpool.

Alger: Smaïl Daoudi