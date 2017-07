<span style='text-decoration: underline;'>Forte chaleur vent et taux d’humidité élevé </span>:<br><span style='color:red;'>Des malades présentant des allergies respiratoires reçus quotidiennement par le service des urgences «pneumo»</span>

Vu le taux d’humidité élevé et les fortes chaleurs enregistrés, ces derniers provoquent, chez des personnes prédisposées, des gênes et souffrances respiratoires qui peuvent être lourdes de conséquences.

On apprend, selon des sources médicales, que le service des urgences pneumologie du CHU d’Oran, a reçu quotidiennement ces derniers jours, plus de 70 malades présentant des gênes respiratoires diverses. Parmi ces malades, certains présentent une allergie respiratoire ou un asthme, alors que d’autres en plus de ces deux cas, souffrent d’autres pathologies, telles les insuffisances cardiaques ou autres, qu’il faut également prendre en charge. Le chiffre avancé plus haut, augmente lorsque la chaleur continue de sévir et le taux d’humidité qui augmente. Un médecin, nous a expliqué, qu’à l’arrivée des malades, ils sont mis presque immédiatement sous oxygène, en attendant que la crise passe, puis on leur prescrit un traitement à prendre tout en demandant de les revoir dans les jours qui viennent. Toutefois, et pour certains malades présentant une seconde pathologie chronique et qui souffrent d’allergie respiratoire, leur prise en charge nécessite plus de soins, vu que leur état est un peu inquiétant. Pour éviter toute complication, ces derniers sont gardés sous surveillance médicale. Il s’agit surtout de malades présentant un diabète et une insuffisance cardiaque ou autres maladies chroniques. D’un autre côté, et toujours selon ces mêmes sources médicales, des recommandations ont été faites à ces derniers. Afin d’éviter des conséquences fâcheuses pour ces malades, il est utile que ces malades évitent de sortir durant cette hausse de température et diminuent toute activité pénible. Rencontrée sur place, une jeune femme nous expliquera, qu’elle était sortie pour des courses vu la température élevée, de même que le taux d’humidité, elle s’est sentie prise de difficultés respiratoires, ce qui l’a poussé à se rendre sur le champ à l’hôpital. Elle nous expliquera, que le médecin qui l’a prise en charge, l’a rassurée sur son état, tout en lui prescrivant le traitement adéquat. Rappelons, que la région ouest algérienne, connaît une évolution exponentielle des allergies respiratoires. Cette pathologie est une réaction anormale et excessive du système immunitaire, générée par un contact avec une substance généralement étrangère à l’organisme. Quant à l’évolution des allergies, elle est due selon les spécialistes, à plusieurs facteurs. On a vu ces dernières années, le nombre de cas d’allergies augmenter.

F.Abdelkrim