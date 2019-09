<span style='text-decoration: underline;'>Une mission de plus en plus périlleuse ?</span>:<br><span style='color:red;'>Des membres du Panel menacés de mort</span>

Une mission de plus en plus périlleuse ?

Dans sa difficile mission qui consiste à réunir le maximum de monde autour de la table du dialogue, le Panel, en plus des critiques, il fait désormais face à d’autres ennuis. Un fait nouveau a été révélé hier.

Le coordinateur national Karim Younès a indiqué, lors d’une conférence de presse, tenue à Alger, que quelques membres de l’Instance nationale du dialogue et de la médiation ont fait récemment l’objet de menaces de mort.

Le coordinateur en chef de l’Instance du dialogue, a avancé le nom de l’un des membres visés. Il s’agit de Said Mokadem, lequel a affirmé face à des journalistes, qu’il faisait l’objet de menaces de mort par des personnes sur les réseaux sociaux. «J’ai été menacé de mort émanant de cercles connus agissant sur les réseaux sociaux», sans donner de détails supplémentaires sur l’identité des auteurs des menaces. Le concerné a expliqué devant les caméras qu’il a reçu des menaces de mort via des appels et des SMS.

Intervenant lors d’une rencontre-débat qui s’est tenue en présence des représentants d’organisations, associations et des syndicats, Karim Younès a indiqué également, que les membres du Panel font quotidiennement l’objet de multiples formes de pression.

Dans un autre cadre, Karim Younès a affirmé que «l’instance n’a pas le monopole du dialogue politique et qu’elle n’est qu’un acteur parmi les autres qui activent sur la scène politique pour trouver une solution politique à la crise du pays».

Karim Younès a rappelé une nouvelle fois, que le panel n’a pas la prétention de représenter le Hirak et il n’est pas désigné par le pouvoir.

Par ailleurs, Karim Younes a indiqué que les deux prochains jours verront la présentation de deux propositions relatives à la révision de la loi portant régime électorale et à la création d’une haute Instance indépendante, chargée de la préparation, de l’organisation et de la surveillance du processus électoral. Ces deux propositions, dira Karim Younes, constituent la conclusion de l’ensemble des propositions formulées par les partis politiques, les personnalités et représentants de la société civile reçus par l’Instance, précisant que les deux documents seront distribués, dans les deux prochains jours, en vue de permettre à toutes les parties de les étudier, ajoutant que le panel», n’a pas vocation d’élaborer et de promulguer les lois, qui relèvent des prérogatives du Parlement». A une question sur le processus de dialogue, M. Younes a fait savoir que l’INDM a eu à ce jours des discussions avec une trentaine de partis politiques, un grand nombre de personnalités et de représentants d’associations nationales et locales, réaffirmant l’importance de poursuivre le dialogue.

Samir Hamiche