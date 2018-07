<span style='text-decoration: underline;'>Conservation des forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Des mesures fermes pour lutter contre les incendies</span>

Dans le cadre du plan de prévention, de lutte contre les feux de forêts et la protection de l’environnement durant cette saison estivale, les services de la Direction de la conservation des forêts de la wilaya d’Oran, somment les visiteurs des lieux sus cités, d’éviter d’allumer des feux et de faire des barbecues dans les endroits en question.

Les citoyens sont priés de suivre la règlementation mise en place en respectant les consignes sus citées. A cet effet, lesdits services interdisent ce genre de comportement qui peut être nuisible à l’environnement et entrainer notamment des dégâts irréversibles tels que les incendies dans les forêts qui prolifèrent à grande vitesse surtout durant cette période de grande chaleur et deviennent immaitrisables, provoquent la destruction des lieux et la pollution de ces endroits verts.

Ainsi, dans le même cadre, des plaques de signalisation et des banderoles sont installées pour aviser les visiteurs des lieux et les avertir de ne pas allumer des feux dans les forets sans autorisation .Cette initiative touche les 05 forêts suivantes: M’Sila, Arzew, Boutlélis, Madagh et de Canastel.

Dans le même cadre, lesdits services ont signalé que tous les moyens humains et matériels sont déployés pour mener à bien ce plan et pour sa réussite sur le terrain et pour veiller à son application comme il se doit pour éviter tout genre d’incidents.

Bekhaouda Samira