<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Des mesures pour assurer le transport du personnel de la santé</span>

La suspension des transports en commun comme moyen de lutte contre la propagation du Coronavirus, a engendré des perturbations au niveau des établissements de la santé de la wilaya d’Oran, qui tentent depuis dimanche, de trouver des solutions pour assurer le transport à leurs personnels.

A l’EHU «1er novembre» d’Oran, qui compte un peu plus de 5.000 agents tous corps confondus, le besoin se ressent chez un cinquième du personnel, soit 1.000 employés, a indiqué le directeur de l’établissement, le Dr Mohamed Mansouri. Il a précisé que des mesures ont été adoptées pour faire face à ce problème.

L’EHU dispose, depuis dimanche, de six bus, soit trois de l’Entreprise de transport d’Oran (ETO) réquisitionnés par les autorités locales, et trois autres mis à disposition de l’hôpital par des opérateurs privés, a-t-on indiqué de même source. «Toutefois, nous avons besoin de quatre bus supplémentaires pour assurer le transport à tous ceux qui en ont besoin», a souligné le Dr Mansouri. Il a ajouté qu’une application de covoiturage a été lancée parmi les employés de l’établissement. «Le début est un peu difficile, mais la machine sera bien rodée d’ici la fin de la semaine», a-t-il assuré. Au CHU «Dr. Benzerdjeb» d’Oran, un système de garde de 24 heures contre trois jours de repos a été adopté pour limiter le nombre de déplacement, a indiqué le directeur Hadj Boutouaf. La wilaya d’Oran a, par ailleurs, réquisitionné cinq bus de l’ETO au profit de cet établissement, ce qui semble suffisant. «Ce sont ceux qui résident hors wilaya qui posent problème en revanche», a noté M. Boutouaf. Il a également ajouté que les trois véhicules de la direction de l’hôpital ont été mobilisés pour transporter des agents vers les wilayas limitrophes, Relizane et Mostaganem et Mascara en l’occurrence. La suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, figure parmi les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, décrétées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboun, rappelle-t-on.