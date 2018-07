<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Des mesures prises pour lutter contre la putréfaction de la viande</span>

A la veille de l’Aïd El Adha et comme chaque année les questions liées aux prix, à la qualité et à la disponibilité du produit sont posées par les familles algériennes.

A quelques semaines de la célébration de cette fête religieuse, le regard des ménages se penche d’ors et déjà sur le marché des ovins. Ainsi, pour éviter les procédés malhonnêtes imposés par des spéculateurs et le phénomène de putréfaction la viande, le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche a pris les mesures nécessaires.

En effet, l’année écoulée, une grande quantité de viande a été touchée par le phénomène de la putréfaction, dont l’origine peut être s’expliquer par la qualité des aliments de bétails.

S’exprimant hier sur ce sujet, le ministre de l’Agriculture, M. Abdel-kader Bouazgui, qui intervenait en marge de l’Assemblée générale de la Chambre nationale de l’Agriculture, a fait savoir que des mesures préventives seront prises pour éviter le phénomène de putréfaction de la viande. Il a affirmé dans ce cadre, que « le secteur ne saurait assurer l’éradication de ce phénomène mais prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter aux citoyens des pertes durant cette fête religieuse ». Pour ce qui est des mesures prises par son département et lancées il y a quelques semaines, pour éradiquer ce phénomène, M. Bouazgui a relevé que le ministère de l’Agriculture avait initié des campagnes de sensibilisation à l’adresse des éleveurs pour contrôler la qualité des aliments fournis au bétail, outre la mise de vétérinaires à la disposition des éleveurs et des vendeurs.

S’agissant d’éventuelle importation de bétail pour l’Aïd, le ministre a rappelé qu’il n’était pas de coutume d’importer du bétail pour cette fête religieuse, la quantité disponible au niveau local étant suffisante pour pallier à la demande des citoyens. Il a ajouté, à ce titre, que les prix seront soumis aux règles du marché, exprimant son souhait les voir à la portée des citoyens.

Par ailleurs, le ministère a demandé aux walis au sujet de l’organisation des marchés, d’affecter des marchés et des espaces au profit des vendeurs pour faciliter les opérations de contrôle, assurant que les services du ministère de l’Agriculture seront présents à travers la désignation de vétérinaires pour contrôler le bétail au niveau des marchés.

Au sujet de la fièvre aphteuse, une maladie ayant fait des ravages dans les années précédents avant d’être endiguée, le ministre que son département a pris des mesures préventives strictes notamment après l’enregistrement de 40 têtes bovines touchées par le virus de la fièvre aphteuse au niveau de certaines wilayas.

Il a fait état, dans ce cadre, de l’application des lois en vigueur en la matière pour freiner l’extension de ce virus vers d’autres régions. Il a fait savoir, à ce propos, que l’importation et la circulation de cet animal avaient été interdite, outre l’envoi de médecins vétérinaires aux wilayas concernées pour s’enquérir et suivre la situation. «Nous nous employons actuellement à contenir et traiter la situation en toute responsabilité», a-t-il rassuré.

Alger: Samir Hamiche