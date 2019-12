<span style='text-decoration: underline;'>A la mémoire du défunt moudjahid Ahmed Gaïd Salah</span>:<br><span style='color:red;'>Des milliers de fidèles accomplissent la prière de l’absent à travers le pays</span>

Les citoyens à travers tout le territoire national, ont accompli mercredi, après la prière du Dohr, et au niveau des différentes mosquées, la prière de l’absent à la mémoire du défunt Moudjahid Ahmed Gaïd Salah, Général de corps d’Armée, Vice-ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire (ANP), décédé lundi à l’âge de 79 ans.

Au sud du pays, et après avoir accompli la prière de l’absent, dans une atmosphère lourde chargée d’émotion, au niveau des places et esplanades publiques d’Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Tamanrasset, Adrar et El-Oued, les fidèles ont imploré Allah d’accueillir le défunt en son vaste Paradis et d’accorder la patience et l’endurance aux Algériens et à la famille du défunt. L’occasion a été également d’évoquer certaines haltes du parcours révolutionnaire et militaire du défunt. Les Imams des mosquées, ont appelé en outre, à préserver le serment de raffermissement des liens de la fraternité, de la cohésion et la préservation de l’unité nationale, la stabilité et la paix.

A l’Ouest du pays, la prière a aussi été accomplie dans toutes les wilayas de l’Oranie, à commencer par Oran où la mosquée Abdelhamid Ibn Badis a vu l’affluence de plusieurs fidèles qui ont tenu à témoigner leur respect et reconnaissance à cet homme qui a épargné au pays des dérives voulues par les ennemis de l’intérieur et de l’extérieur. La même ferveur a été observée dans les mosquées des autres wilayas, comme Mascara, Sidi Bel Abbes ou Tlemcen et Mostaganem.

A l’Est du pays, les fidèles ont accompli aussi, juste après le dohr, la prière de l’absent en mémoire du moudjahid Ahmed Gaid Salah. Un homme, diront les fidèles, qui a tout fait pour qu’aucune goutte de sang des Algériens ne soit versée. Un serment qu’il a tenu tout au long des dix longs mois difficiles auxquels a fait face notre pays.

Yahia.Bourit