<span style='text-decoration: underline;'>L’ENIEM en arrêt technique dès le 2 février </span>:<br><span style='color:red;'>Des milliers de travailleurs mis au chômage</span>

L’un des fleurons de l’industrie nationale qui a résisté aux tempêtes économiques qu’a subi l’Algérie durant les années 90, est en passe de mettre la clé sous le paillasson. Il s’agit de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM). Des contraintes financières et d’approvisionnement en matière première, qui durent depuis l’été dernier, a contraint la Direction générale de l’entreprise de décider d’un arrêt technique de ces activités. La date butoir de cette malheureuse décision, a été fixée au 2 février prochain. Le P-dg, Djilali Mouazer, a informé ainsi l’ensemble des travailleurs que «l’employeur et le partenaire social se voient contraints de convenir d’un arrêt technique d’activité à partir du 22 février prochain et ce, conformément à la convention collective de l’entreprise». La Lettre du Pdg qui n’ouvre visiblement aucune perspective positive, au delà du 22 février, a annoncé que la décision a été prise d’un commun accord avec le partenaire social conformément aux termes de la convention collective. Histoire de rendre le moins douloureux possible l’arrêt d’activité, dont on ne connaît pas la durée, l’entreprise propose trois solutions: l’épuisement des reliquats des congés annuels, l’anticipation sur le congé annuel 2019/2020 et comme ultime solution aller vers un chômage technique.

Cela, pour les conséquences sur la vie de milliers de familles de travailleurs. Pour ce qui est à l’origine de cette décision radicale, le non «aboutissement» des démarches entamées par l’ENIEM auprès des organismes financiers pour trouver solution à ses difficultés financières, en est le principal motif. «Toutes les démarches effectuées par l’entreprise auprès de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) et de la tutelle pour débloquer la situation financière de l’entreprise afin d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’activité production, demeurent à ce jour sans suite, et ce, malgré le plan de charge ambitieux présenté par l’entreprise», a-t-on expliqué. Selon la même note du Pdg, «cette situation a provoqué une rupture de stocks et des collections CKD. Pour ce qui est des approvisionnements déjà placés, ils seront réceptionnés à partir de la seconde quinzaine du mois de mars prochain, et ne couvrent que quelques journées d’activité».

Il faut savoir que l’entreprise n’est pas à son premier soubresaut financier. En juillet dernier, en raison de la suspension des licences d’importation de la matière première nécessaire au maintien de ses activités de fabrication, décidé à la hussarde par le gouvernement, l’Eniem a mis en congé forcé l’ensemble de ses employés, durant presque un mois. La crise s’est dénouée par le renouvellement de ladite licence, ce qui a permis à l’entreprise de reprendre normalement ses activités.

Le problème a ressurgi, avec cette fois, une dimension strictement financière. Le 16 janvier dernier, le Pdg affichait un certain optimisme en faveur de l’octroi par l’Etat d’une aide à même de disposer d’un fonds de roulement d’exploitation. «Nous avons mis en place les garanties nécessaires pour bénéficier d’une ligne de crédit d’exploitation importante. Nous avons besoin d’un fonds de roulement consistant pour concrétiser notre stratégie de partenariat et commerciale, qui est très ambitieuse», a-t-il dit. Mais cette aide n’est visiblement venue et l’Eniem n’ayant pas réussi à négocier une rallonge de sa banque, se retrouve dans l’obligation de baisser rideau. Le spectre des fermetures des grandes entreprises publiques refait surface dans une conjoncture économique assez délicate, de sorte qu’on ne voit pas comment d’autres fermetures seraient évitées.

