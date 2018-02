<span style='text-decoration: underline;'>Education nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Des mises en demeure adressées aux enseignants grévistes</span>

Après avoir proféré des menaces envers les enseignants grévistes en les menaçant de licenciement, le ministère de l’Education nationale passe à l’acte en adressant des mises en demeure aux grévistes comme préambule à leur radiation d’autant que la grève menée par le Cnapeste depuis plusieurs semaines, est jugée illégale par la justice.

Le ministère de l’Education nationale a adressé des mises en demeure aux enseignants grévistes en les menaçant de radiation. C’est en tout cas ce qu’a annoncé jeudi dernier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, Medjani Messeguem, inspecteur général du ministère de l’Education nationale.

«Des mises en demeure ont commencé à être adressées à partir d’hier (Mercredi, ndlr) aux grévistes absents depuis le 26 novembre et dont des milliers ont commencé à rejoindre leurs établissements» a-t-il affirmé. S’appuyant sur la décision de la justice qui jugeait illégale la grève des enseignants, ces derniers sont considérés absents, a affirmé l’invité de la chaîne III. Il a affirmé dans un autre registre, qu’il n’y aura pas une année blanche malgré le fait que des cours ne

sont pas dispensés dans certains établissements depuis fin novembre dernier. Pour remédier à cette situation, l’inspecteur général du département de Nouria Benghabrit, signale qu’elles ont donné lieu à des régulations des programmes scolaires, adaptation d’emploi des temps dans des wilayas affectées, en procédant au remplacement des grévistes

par 426 enseignants dans la wilaya de Blida.

«Pour les autres wilayas ayant commencé à adhérer à la grève à partir de 30 janvier dernier en guise de solidarité avec les grévistes de Béjaia et Blida, nous sommes à une semaine, nous ne sommes pas inquiets, mais nous avons mis le dispositif pour remplacer rapidement si la grève perdure. Pour la wilaya de Tizi-Ouzou, je peux affirmer qu’il y a une reprise et les cours se déroulent normalement a fait savoir le responsable.

L’autre mesure, ajoute M. Medjani Messeguem, va consister à rattraper le retard causé aux programmes, en «grignotant» une semaine sur les vacances de printemps.

De la qualité de l’enseignement dispensé, «en dessous de ce qu’il était espéré», celui-ci explique, ce n’est qu’à partir de 2014 après la venue de la nouvelle ministre Nouria Benghebrit, que cet aspect a été «sérieusement pris en charge sur la base de la réforme instituée en 2003 «et entretemps mise en veille».

Commentant par ailleurs, la faiblesse du rythme d’enseignement (30 au lieu de 60 semaines), M. Medjani met en avant divers aspects dont ceux de la longévité et de la multiplicité des vacances scolaires.

Il annonce qu’une commission est en train de plancher sur les changements qui pourraient être introduits pour traiter de cette question.

Alger: Samir Hamiche