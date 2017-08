<span style='text-decoration: underline;'>Transport urbain à Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Des navettes de l’ETUSA pour la visite des cimetières durant l’Aïd</span>

Dans le cadre de sa mission de service public, l’ETUSA a innové pour les fêtes de l’Aïd de programmer des navettes reliant la capitale et sa banlieue aux différents cimetières de cette grande zone urbaine et périurbaine.

L’Aïd El Adha étant un moment propice pour des milliers de familles de se rappeler leurs proches défunts et de se recueillir sur leurs tombes. Le transporteur public a mis durant les deux journées de fête, un programme de dessertes permettant de rejoindre l’ensemble des cimetières de la wilaya d’Alger qui manque de transport.

Ainsi, l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), a annoncé à travers un communiqué, que des dessertes étaient programmées à travers quatre principales stations, à l’occasion de l’Aïd el Adha.

Les bus bleu et blanc de la firme de transport assureront des dessertes régulières et à des heures fixes durant les deux jours de l’Aïd el Adha vendredi 1er et samedi 2 septembre 2017, pour faciliter les déplacements des citoyens à travers les communes, les grands quartiers et vers les principaux cimetières de la wilaya d’Alger.

Les dessertes vers les cimetières d’El Alia, de Garidi et d’El Madania, ont été programmées à partir de la station du Premier mai, de la station de la place des Martyrs vers les cimetières d’El Kettar, d’Ain El Benian et de Bouzaréah et de la station de Chevalley vers les cimetières de Beni Messous et de Dely Brahim.

Selon l’ETUSA, des dessertes spéciales sont également prévues vers ces lieux à partir de Chaïbia, Birtouta, Sidi M’hamed, Eddalia, Zeralda et Rouiba, rappelant avoir mobilisé ses effectifs chargés de l’exploitation pour de meilleures prestations.

A rappeler, que l’établissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), prévoit de renforcer sa flotte. Son parc d’autobus sera renforcé avec l’acquisition prochaine de 280 nouveaux bus d’une valeur de près de 6 milliards de dinars.

Alger: Wahida Oumessaoud