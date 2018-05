<span style='text-decoration: underline;'>Elles trouvent prétexte sur la gestion du flux migratoire par le gouvernement</span>:<br><span style='color:red;'>Des ONG occidentales s’acharnent sur l’Algérie</span>

En attaquant la Libye, la France et la Grande Bretagne ont ouvert la brèche de la déstabilisation de toute la région et organisé la traite d’Africains, via des réseaux de passeurs, dont nombre travaillent sous la coupe des groupes terroristes. Ce sont les ONG de ces pays qui se permettent aujourd’hui, de donner des leçons d’humanisme à l’Algérie.

Une campagne méthodique et bien orchestrée est dirigée contre l’Algérie. Sous couvert de dénonciation de prétendues atteintes aux droits de l’homme, des ONG distillent un discours invraisemblable, à l’encontre de l’Algérie et des Algériens. Cette offensive «droit-de-l’hommiste» indigne, du statut de certaines organisations qui ont pignon sur rue en Occident, a été dénoncée hier, par la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA). Saïda Benhabiles a clairement remis en cause les accusations «infondées» portant sur des «rapatriements arbitraires» de migrants illégaux subsahariens. «Ces ONG qui accusent l’Algérie de rapatriements arbitraires, de migrants illégaux subsahariens se trompent de cible, car, notre pays est mieux placé que quiconque, pour être accusé de mauvais traitements envers ces personnes déplacées», a déclaré la présidente du CRA pour qui, nous sommes face à «une campagne de dénigrement contre l’Algérie». Et de regretter le fait, que «les souffrances de ces personnes déplacées, soient exploitées à des fins politiques et partisanes». Le propos est donc direct et les raisons identifiées de ladite campagne, le sont tout autant. Il existe donc un plan établi par des officines étrangères, destiné principalement à attenter à la crédibilité de l’Algérie. Ces Attaques «droit-de-l’hommiste», servent de caution à un discours politique qui se prépare certainement, dans certains milieux hostiles à l’Algérie. «Au lieu de dénigrer l’Algérie qui a toujours travaillé conformément au droit humanitaire international, ces ONG devraient plutôt chercher, qui a provoqué ce désastre humanitaire et qui est derrière ces flux de migrants», a martelé Mme Benhabiles qui retourne ainsi les accusations à leur envoyeur. Il est entendu, en effet, que les ONG occidentales sont souvent les «éclaireurs» des services de renseignements et «leur bras armé humanitaire».

En attaquant la Libye, la France et la Grande Bretagne, ont ouvert la brèche de la déstabilisation de toute la région et organisé la traite d’Africains, via des réseaux de passeurs, dont nombre travaillent sous la coupe des groupes terroristes. Cette situation explosive, créée dans la région du Sahel, a d’abord été traitée en Méditerranée où les Européens ont sous-traité aux brigands libyens, le meurtre de milliers de migrants et la réduction d’autres, au statut de marchandise humaine, vendue sur des marchés d’esclaves.

Ce sont les ONG de ces pays, qui se permettent aujourd’hui, de donner des leçons d’humanisme à l’Algérie. C’est la seconde étape de l’opération déstabilisation de la région. Et ils y mettent tout leur savoir-faire, en se servant de toute une «armée» de migrants qui arrivent en Algérie via des réseaux criminels de passeurs. Il faut savoir en effet, que se sont 90.000 migrants clandestins qui arrivent chaque année en Algérie. Ce flux est considéré comme une «véritable préoccupation» par les autorités. Hacene Kacimi, directeur chargé de la migration au ministère de l’Intérieur, n’a pas tourné autour du pot et affiché la détermination du gouvernement, à ne pas se laisser dicter sa réaction face à ce dangereux phénomène. Et pour cause, les ONG voudraient que l’Algérie ne fasse rien, et laisse le phénomène devenir incontrôlable à moyen terme. Il risque en effet, de le devenir, lorsqu’on sait que sur les cinq dernières années, le nombre de ces migrants a connu une «hausse considérable et inquiétante, pour dépasser les 400.000 personnes», avait relevé M. Kacimi. Et de souligner: «ce phénomène est une véritable préoccupation pour les autorités, aussi bien sécuritaires que politiques».