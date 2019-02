<span style='text-decoration: underline;'>Après une participation réussie à Dubaï </span>:<br><span style='color:red;'>Des opérateurs algériens au Salon de l’Agriculture de Paris</span>

L’exercice ne sera certainement pas de tout repos, puisque des milliers d’autres opérateurs ambitionnent la même chose. Il reste néanmoins que l’Algérie a de véritables atouts à faire valoir, ne serait-ce qu’au plan de l’authenticité de la production nationale.

L’agriculture algérienne montre ses dents. Avec des produits, de plus en plus appréciés aux quatre coins de la planète, les agriculteurs, dont plus d’une trentaine participe au Salon de l’agriculture de Paris, affichent l’ambition de ne plus faire dans la figuration dans de pareils événements économiques. Ainsi, la délégation d’opérateurs économiques, conduite par le Secrétaire général du ministère du Commerce, Chérif Omari, a la ferme intention de faire de sa présence à Paris une opportunité pour signer des contrats à l’export.

L’événement, l’un des plus prisés au monde, qui a démarré hier pour prendre fin le 3 mars prochain, œuvre à l’agriculture algérienne une fenêtre intéressante sur le reste du monde. Installées sur une superficie de 350 m2, dédié au pavillon algérien, la trentaine de sociétés exposent des divers produits, et plus encore, cet espace apporte une meilleure visibilité et permet aux opérateurs algériens d’organiser des rencontres avec leurs homologues de France et des autres pays d’Europe. L’objectif assigné aux opérateurs algériens consiste à mettre sur pied des partenariats, mais aussi et surtout, des opérations de commercialisation dans les différents marchés d’Europe.

L’exercice ne sera certainement pas de tout repos, puisque des milliers d’autres opérateurs ambitionnent la même chose. Il reste néanmoins que l’Algérie a de véritables atouts à faire valoir, ne serait-ce qu’au plan de l’authenticité de la production nationale. Mais au delà de cet aspect primordiale dans la démarche du ministère du Commerce, le producteur algérien aura la chance «d’accéder aux différents marchés internationaux, particulièrement les marchés européens», note un communiqué du département de Said Djellab.

Il faut savoir à ce propos que «la participation de l’Algérie à ce salon s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle dynamique adoptée par le gouvernement pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures, à travers une participation efficiente aux différentes manifestations économiques organisées à l’étranger», souligne le communiqué. L’on aura compris que la mission essentielle des participants au Salon de l’agriculture de Paris est prioritairement commerciale, pour les 30 entreprises directement concernées et au delà pour tout le secteur agricole national.

La question qui se pose est de savoir, si les producteurs présents à Paris décrocheront des commandes fermes. La réponse est dans le même communiqué du ministère du Commerce qui s’est félicité de «la participation réussie» de l’Algérie à une autre manifestation du même genre, qui s’est terminée, il y a seulement 3 jours. Il s’agit du Salon international de l’agroalimentaire «Gulfood 2019» tenu du 17 au 21 février à Dubaï (Emirats Arabes Unis) «qui a été couronné par la signature de 6 accords d’exportation dans une première étape, avant la signature dans les prochains jours de plusieurs autres accords», rapporte la même source.