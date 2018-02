<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran sensible aux difficultés financières de l’ASMO et du MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Des operateurs économiques pour aider les deux clubs phares de la ville</span>

Le wali d’Oran sensible aux difficultés financières de l’ASMO et du MCO

M. Mouloud Cherfi, wali d’Oran, a organisé à la résidence El-Bahia, une réception, où il a convié les deux clubs phares de la ville d’Oran, le MCO et l’ASMO, ainsi que des industriels, pour les sensibiliser, à des aides aux deux clubs.

Cette rencontre avait pour but, de pousser les opérateurs économiques, de la wilaya d’Oran, à soutenir financièrement les deux clubs, dont El Djemia, qui est au plus mal au niveau résultats et le Mouloudia, qui est face à de grands défis, nécessitant de gros efforts financiers.

En effet, après avoir usé d’intermédiaire et contribué fortement, au déblocage d’une aide financière, octroyée par les responsables de NAFTAL au MCO, récemment, qui s’élève à 1,5 milliards de cts.

Le wali d’Oran, qui demeure à l’écoute des doléances des deux clubs, n’est pas resté insensible, afin que les opérateurs économiques, mettent la main à la poche, pour venir en aide aux deux clubs, de façon à ce qu’ils puissent, poursuivre paisiblement le reste de leur parcours, cette saison. On nous apprend, que du côté des pouvoirs publics, d’autres aides, seront incessamment attribuées aux clubs. Le MCO a été représenté, par le président Belhadj, qui était accompagné de Haddou Moulay, le coach Bououkaz, Benzerbadj Abdelkader et certains joueurs. Le président El Moro, a quant à lui, représenté l’ASMO, et était accompagné de l’entraineur, Louafi Salem, de Benamar Houari, de Akeb Blaoui et de quelques joueurs. D’autres figures sportives, de la société civile et le président de l’APW, ont aussi honoré de leur présence la cérémonie. Et ce devant un bon parterre de journalistes. Tous les présents à la cérémonie, ont été conviés par la suite, par le wali à un diner. Le premier magistrat de la ville, M. Mouloud Chérifi, il faut le dire, est bien décidé, à rester à l’écoute des clubs, et veut les sensibiliser, pour de meilleurs résultats, par lesquels ils représenteront mieux la ville d’Oran. C’est aussi une bonne motivation, pour le club d’El Hamri, avant son périlleux déplacement de Bejaïa, lors de son match de coupe d’Algérie face au MOB. Les Hamraouas veulent poursuivre leur aventure, dans l’épreuve populaire, et pourquoi pas, renouer avec le trophée, qui leur échappe depuis fort longtemps. Bien sur, les Hamraouas rêvent aussi, de terminer le challenge de cette saison, avec une place sur le podium. Dans son allocution d’ouverture de la cérémonie, le premier magistrat de la wilaya, tout en souhaitant la bienvenue à tous, a remercié les operateurs économiques, d’avoir honoré de leur présence la cérémonie, tout en expliquant, le but de cette réception, qui est de venir en aide, aux deux clubs phares de la ville.

B.Sadek