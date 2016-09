<span style='text-decoration: underline;'>Des établissements situés près du tracé du tramway et du marché informel</span> :<br><span style='color:red;'>Des parents redoutent les accidents et la nuisance sonore</span>

En effet, le problème de sécurité aux alentours des établissements scolaires revient chaque rentrée. Ce fléau touche aussi les établissements scolaires, qui donnent directement sur les routes.

Les accidents, à la sortie des classes ou encore avant la rentrée sont redoutés. D’autant plus, que certains tronçons routiers enregistrent un trafic dense de véhicules et du tramway. Il y près de deux ans, un élu de l’assemblée populaire communale d’Oran, avait annoncé que des mesures devaient être prises, notamment par la mobilisation de équipes de police communale, devant les établissements scolaires, pour aider les enfants à traverser et les protéger, contre les danger de la route. Il a aussi annoncé, la mise en place de barrières de protection, au niveau des tracés du tramway, situé à proximité des écoles. Mais à ce jour, rien n’a été concrétisé. Depuis la mise en service du tramway, plusieurs enfants ont été victimes d’accidents, impliquant ce moyen de transport. Chaque rentrée scolaire, les risques d’accidents aux abords de certaines écoles, situées à proximités de l’itinéraire du tramway, inquiètent les parents. Le cas le plus édifiant est celui des établissements situés à proximité du tracé du tramway, notamment, au quartier Saint Eugéne, Hai Essabah, Dar El Hayat, entre autres. Les parents lancent un appel urgent aux autorités compétentes, afin de trouver une solution à ce problème. Un autre point a été aussi abordé, par certains parents d’élèves. Cette année encore, les parents d’élèves des écoles primaires situées à proximité des marchés interpellent les autorités locales, pour mettre fin aux désagréments, que subissent leurs enfants en plein cours. A l’exemple du marché informel, du quartier Victor Hugo et trois établissements scolaire, située en plein quartier Medina Djedida. La même situation est vécue par les élèves de deux autres écoles, situées à proximité du marché El Hamri. Selon les parents et les enseignants, les nuisances sonores et les cries des vendeurs perturbent la quiétude des écoliers, les empêchant de se concentrer sur leurs cours.

M. Sid Ali