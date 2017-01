<span style='text-decoration: underline;'>Sellal réagit aux récents incidents de Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>«Des parties anonymes tentent de déstabiliser le pays»</span>

L’Etat «fera barrage à toute tentative de déstabilisation visant l’Algérie» a confirmé le Premier ministre qui n’a pas manqué de trouver dans ces incidents une «leçon positive», au sens où l’on a pu apprécier la réaction salutaire de l’ensemble des catégories de la société algérienne.

Alger: Smaïl Daoudi

Commentant les récents événements qui ont secoué la wilaya de Bejaia, le Premier ministre a clairement accusé «des parties anonymes chargées d’une mission», de vouloir attenter à la stabilité du pays. Abdelmalek Sellal, qui s’exprimait en marge d’une cérémonie de versement des droits d’auteur aux artistes pour l’année 2015 au Palais de la culture à Alger, a donc confirmé le sentiment général en Algérie quant à une autre tentative de plonger le pays dans le chaos. Sans s’avancer à les identifier, le Premier ministre a souligné que «des parties anonymes étaient à l’origine des récents incidents qu’ont connus certaines régions du pays, notamment Bejaia et qui tentent de déstabiliser le pays». Le message est on ne peut plus clair. Les citoyens sont fixés sur des intentions malheureuses de certains cercles dont on ne connaît encore l’identité. Il faut souligner que ce genre d’accusation dans la bouche du Premier ministre pèse assez lourd, d’autant que l’homme n’est pas toujours prompt à accuser la «main étrangère». Cela conforte les appréhensions de la société, mais confirme également l’attachement des Algériens à la stabilité de leur pays. A cela, le Premier ministre répond que «l’Algérie est un pays stable» et que «les tentatives visant à le déstabiliser seront vaines».

La force d’une Nation est puisée dans la «robustesse» de ses citoyens qui ont déjoué plusieurs plans de déstabilisation. Le dernier en date, ces protestations «n’ont aucune relation avec le printemps arabe» a relevé Sellal, comme pour signifier que l’Algérie ne saurait être un farie-valoire pour des appétits stratégiques nourris ailleurs.

L’Etat «fera barrage à toute tentative de déstabilisation visant l’Algérie», a confirmé le Premier ministre qui n’a pas manqué de trouver dans ces incidents une «leçon positive» au sens où l’on a pu apprécier la réaction salutaire de l’ensemble des catégories de la société algérienne. Pour le chef de l’exécutif, cela dénote une «maturité politique face à ces incidents». Un sens des responsabilités qui renseigne sur la force de l’Algérie qui a fait front face au danger, avec toutes les forces étatiques et sociales. La palme du Premier ministre a été adressée aux jeunes qui ont «donné une forte leçon» de civisme. Les arguments économiques mis en avant par les comploteurs pour allumer le feu dans le pays, ont été battus en brèche par la société d’abord et par le Premier ministre ensuite qui a souligné que le pays «vit une situation économique délicate (mais) maîtrisée».

Sellal rappellera dans ce contexte, «les engagements du président de la République et du gouvernement à satisfaire tous les besoins des citoyens». Il a indiqué qu’«il n’y aura aucun recul concernant le volet social et qu’il n’y a aucun autre choix devant son gouvernement sauf celui de poursuivre l’amélioration de la situation».

Il en a voulu pour preuve que son gouvernement a programmé le lancement de 120.000 logements AADL en 2017.