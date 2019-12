<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent 20 années après le séisme / 22 /12 /99 - 22 /12 /19</span>:<br><span style='color:red;'>Des pensées aux victimes à la mue d’une ville</span>

C’était un mois de Ramadhan de cette année 1999 qui avait coïncidé avec le dernier mois de cette même année, celui de décembre et cette soirée glaciale du 22 décembre aux environs de 18 heures 40 minutes, un terrible tremblement de terre venait de secouer la ville de Témouchent et quelques localités environnantes de la wilaya comme Ain El Allem, Ain Tolba, Sidi Ben Adda avec une onde de choc ressentie à plus de 5,8 sur l’échelle de Richter.

A ce moment précis, la majorité des familles étaient encore autour de la table du Ftour de ce mois de Ramadhan et n’arrivaient pas encore à comprendre ce qui venait de se produire car, c’était tout simplement un violent séisme qui venait de frapper la région dans sa quiétude. C’est au sortir de toutes leurs demeures que les habitants ont commencé à mesurer l’ampleur de la catastrophe et ce décor apocalyptique de bâtisses effondrées et en certains endroits des maisons entières en ruines. Le bilan était lourd avec plus d’une trentaine de décès qui ont endeuillé les familles et plus de trois cent blessés qui ont été dénombrés parmi toute la population sinistrée avec des dégâts considérables au niveau du chef-lieu de wilaya et les zones citées plus haut touchées par la catastrophe. Du bilan aux dégâts, il a fallu implanter cinq sites de camp de toile au niveau de la ville de Témouchent où plus de 5000 personnes y compris des bébés qui ont trouvé refuge. La catastrophe était énorme car, pour tous les habitants c’était une première «découverte» de la gravité que pouvait provoquer un tremblement de terre avec toutes ces habitations détruites, des écoles qui ne pouvaient plus continuer à fonctionner, des structures administratives hors d’usage etc.

Et c’est pour toutes ces raisons que la région a été déclarée sinistrée par les hautes instances du pays après les visites successives des représentants du gouvernement à l’époque et la visite du Président de la République de l’époque en cette année 2000 où il avait procédé au lancement des grands chantiers pour une reconstruction d’une ville meurtrie avec au programme une nouvelle ville du nom du défunt et du grand nom de la révolution Akid Othmane qui aujourd’hui abrite plus de 4000 âmes avec toutes les commodités d’un cadre de vie décent et un nouvel hôpital. Un programme spécial a été aussi mis en place dont ont bénéficié toutes les régions de la wilaya d’Ain Témouchent touchées par le séisme et dont les riverains ne peuvent que ressentir une certaine fierté à travers toutes ces réalisations qui ont permis à toutes ces localités de sortir d’une certaine léthargie.

Les terrains nus de la ville qui demeurent encore, sont un témoin de ce cataclysme après 20 années de ce douloureux souvenir avec une ville entièrement reconstruite. Une mue qui a permis à Témouchent de retrouver toutes ses couleurs à tous les niveaux avec un développement tous azimuts qui a placé la wilaya au rang qu’elle mérite grâce à la volonté de tous les responsables qui se sont succédé à la tête de cette wilaya. Nous ne pouvons pas clore ce souvenir triste soit-il sans avoir une pieuse pensée à toutes les victimes de cette tragédie ainsi que pour le défunt wali de l’époque Mezzache qui a eu à gérer les suites de ce séisme dans un dévouement exemplaire, lui qui a fini par être l’ami, le frère et le père de toute la population qui lui reste encore reconnaissante à travers cet hommage posthume car, il le mérite.

Sabri Nadjib