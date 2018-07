<span style='text-decoration: underline;'>Industrie publique</span>:<br><span style='color:red;'>Des performances mi-figue, mi-raisin</span>

La palme de la production revient à la fabrication de produits en ciment et matériaux de construction divers qui a enregistré une hausse record de 57,6%. De son côté, l’industrie du verre a enregistré une hausse de 7,2%.

La production industrielle publique a réalisé des résultats en dents de scie, selon les secteurs d’activité. Alors que certaines filières ont réalisé des hausses de production de plus de 50%, d’autres ont plongé de plus de 20%. Le tout donne une baisse à peine perceptible de 0,7%, mais à y regarder de plus près, il y a lieu de constater que certaines branches sont plus dynamiques que d’autres. En d’autres termes, il y a des groupes économiques qui font de bons résultats, au moment où d’autres assistent à la descente en enfer de beaucoup d’entreprises publiques.

L’un des secteurs les plus stratégiques et qui connaît un coup de «grisou», est celui de l’Energie dont la production a reculé de 3,6%. L’Office national des statistiques (ONS), auteur de l’étude, rapporte dans son document rendu public hier, quelques importantes nuances dans cette filière, on retiendra dans le rapport de l’ONS, que la production du pétrole brut et du gaz naturel a baissé de 2,8%. Il reste que le plus gros coup a été encaissé par l’activité liquéfaction du gaz naturel qui a diminué de 13,3%. Dans ce tableau plutôt négatif, on retiendra la petite «prouesse» de l’activité de raffinage de pétrole brut, caractérisée par une hausse de la production de l’ordre de 2% au premier trimestre 2018.

Si l’on associe la branche électricité dans le bilan de la production énergétique nationale, on aboutit à une croissance de 4%. Dans le rapport de l’ONS, un chiffre attire le lecteur jusqu’à susciter l’inquiétude. Il s’agit de celui du secteur des Mines et Carrières qui a enregistré une baisse de 17,4% à la même période. Cette proportion aurait pu être autrement plus inquiétante, n’était-ce les résultats de l’extraction du minerai de fer qui a connu une hausse de 21,3% et du minerai-matières minérales avec une augmentation de 42,6%.

La tendance baissière dans l’industrie publique, concerne aussi la sidérurgie, les produits métalliques, la mécanique, l’électrique et électronique. La dégringolade au premier trimestre de l’année en cours, était de 15,4%. Ce qui a totalement effacé l’enthousiasme constaté au dernier trimestre de 2017 où cette branche a réalisé une hausse appréciable de 6,2%. Dans le détail, l’ONS rapporte que la contreperformance de ces industries est le fait de la fabrication de biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques et la sidérurgie et transformation de la fonte et acier qui ont freiné la dynamique. A contrario, les biens d’équipement électrique et celle des biens d’équipement métalliques, ont sauvé la mise avec une hausse de 16,3% de la production des Matériaux de Construction.

La palme de la production revient à la fabrication de produits en ciment et matériaux de construction divers qui a enregistré une hausse record de 57,6%. De son côté, l’industrie du verre a enregistré une hausse de 7,2%. L’ONS souligne dans son rapport, une belle progression de la transformation du papier et l’industrie du liège avec hausses respectives de 15,2% et de 31%. Ces chiffres font ressortir une certaine dynamique de quelques filières publiques, pourtant concurrencées un secteur privé agressif. Le même constat peut être fait pour les industries agroalimentaires où le public est minoritaire. Sur ce segment, la production a grimpé de 2,7% mais ce chiffre traduit un essoufflement. Comparativement à l’année dernière où la performance était de +6,2%, on retiendra cependant, des pics positifs dans le travail de grains (+6,8%) et la fabrication des produits alimentaires pour animaux (+17,8%). Le bémol est à chercher dans l’industrie du lait qui, malgré de gros investissements publics, a vu sa production baisser de 1,6%.

Un secteur, dont l’Etat attend beaucoup, mais qui n’est pas encore parvenu à maturité est le textile qui a connu une baisse de près de 9% au premier trimestre 2018. Mais on s’attend à une nette amélioration dans les prochaines années.

Pour le reste des produits liés indirectement au textile, l’ONS retient une baisse de la production des biens intermédiaires, marqués par une chute de 15,6%, «alors que les biens de consommation ont affiché une croissance de près de 11%». Les Cuirs et chaussures ont déçu avec une production en baisse de 9,3%. «Les Industries des Bois et Papier, ont enregistré une variation négative de 11,5% au premier trimestre 2018: La baisse de la production de 30,5%, observée au niveau de l’Industrie de l’ameublement, a largement influé sur cette tendance», conclut le rapport qui apporte ainsi une photographie de la production nationale publique qui ne semble pas avoir vraiment profité des mesures incitatives mises en place par le gouvernement, notamment à travers l’interdiction d’importation de nombreux produits.

Alger: Smaïl Daoudi