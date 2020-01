<span style='text-decoration: underline;'>Des travaux de réhabilitation du réseau électrique à la commune d’Es Senia</span>:<br><span style='color:red;'>Des perturbations annoncées dans plusieurs quartiers et localités</span>

Des perturbations annoncées dans plusieurs quartiers et localités

Des travaux de réhabilitation du réseau électrique à la commune d’Es Senia : Des perturbations annoncées dans plusieurs quartiers et localités

Des perturbations de l’approvisionnement en courant électrique sont annoncées pour les journées du 19, 20 et 21 janvier en cours dans plusieurs quartiers et localités de la commune d’Es Senia, a-t’on appris jeudi de sources autorisées qui précisent que ces « coupures programmées sont nécessaires pour la maintenance du réseau électrique dans cette zone ».

Les coupures programmées concerneront dimanche de 8h30 à 16h30, la commune d’ES Senia, Aïn El Beida et le quartier la Lofa, alors que pour la journée de lundi 20 janvier en cours, l’électricité sera coupée de 8h00 à 17h00 à Kara, Aïn El Beida et les cités AADL. Dans la journée de mardi, les équipes techniques de la Sonelgaz procéderont à des coupures à Kara, Aïn el Beida, la Lofa et Haï Si Redouane.

Les abonnés dans cette zone sont ainsi priés de prendre leurs précautions durant ces périodes de coupures du courant électrique.

H.Maalem