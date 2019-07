<span style='text-decoration: underline;'>À l’origine de désagréments pour les habitants</span>:<br><span style='color:red;'>Des perturbations dans la collecte des ordures ménagères à Oran et sa périphérie</span>

Les perturbations constatées récemment dans la collecte des ordures ménagères à travers le territoire de la ville et de sa périphérie immédiate (Belgaïd, Hai Sabah, USTO…) sont à l’origine de désagréments pour les habitants durant cette période de canicule.

De nombreuses cités croulent sous les ordures ménagères en raison de ces perturbations fréquentes dans la collecte causant ainsi de grands ennuis aux habitants qui se sont retrouvés contraints de s’accommoder avec les odeurs nauséabondes. Les citoyens assistent ainsi impuissants au piètre spectacle des ordures ménagères qui s’entassent à même la chaussée. Les odeurs pestilentielles, engendrant de nombreux embarras aux citoyens, se dégagent à longueur de journée des amoncellements des ordures.

Dans certaines cités, les habitants n’osent plus ouvrir leurs fenêtres pour éviter que ces odeurs ne s’infiltrent dans leurs demeures. Outre les perturbations régulières dans la collecte des ordures, de nombreux quartiers de la ville manquent de poubelles et de bacs à ordures. Les quelques poubelles, encore en plus ou moins «bon» état, débordent et leur contenu jonche le sol.

Les citoyens ont frappé à toutes les portes pour se procurer de nouvelles poubelles pour la collecte des ordures, mais les services concernés restent aux abonnés absents.

Il faut avouer que les autorités locales de la deuxième ville du pays demeurent impuissantes devant l’amoncellement des ordures ménagères dans les rues. Certes, la situation s’est améliorée au chef-lieu de la wilaya par rapport aux années précédentes mais dans les communes périphériques, la collecte des déchets reste une tâche des plus ardues pour les services d’hygiène en raison des pannes récurrentes et prolongées du parc roulant.