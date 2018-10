<span style='text-decoration: underline;'>Ils ont tenu un sit-in hier à Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Des pilotes de Tassili Airlines réclament l’ouverture du dialogue</span>

Rien ne va plus chez la compagnie aérienne Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach qui vit des turbulences et la pression du personnel depuis quelques temps. Ainsi, 25 nouveaux pilotes ont tenu hier un sit-in devant le siège de la compagnie sis à Belcourt à Alger.

Les pilotes protestataires ont formulé de graves accusations à l’encontre de leur direction disant qu’elle « favorise» un recrutement externe. La raison de cette action, est que les pilotes qui ont été formés à l’Académie d’aviation de Vrsac (Serbie), se disent lésés par la compagnie, tout en dénonçant le favoritisme de cette dernière à recruter des pilotes externes. Ainsi, depuis près d’un mois, les pilotes de Tassili Airlines menaient des actions ponctuelles afin de protester contre l’absence «d’avancées dans des dossiers telles que l’amélioration des conditions de travail ainsi que la promotion.

Les protestataires veulent ainsi tirer la sonnette d’alarme sur cette situation qui perdure depuis des années. «Depuis 2012, fin de notre formation, on a eu aucune promotion», indiquent-ils et d’ajouter «depuis 6 ans, on n’a pas changé d’appareil en l’occurrence le Cessna ainsi le Beechcraft 1900, alors que nos autres collègues sont sur des appareils comme Boeing».

Selon eux, la compagnie a recruté 14 pilotes de l’extérieur au lieu de promouvoir ces pilotes pour qui, elle dépensé des milliards de centimes pour leurs formations. À travers cette action, les pilotes envoient un signal ou une menace à la direction, lui rappelant la nécessité d’avancer dans les discussions, ont poursuivi ces pilotes qui ont, par ailleurs, demandé que soit organisée une réunion de conciliation.

A rappeler que les pilotes de la compagnie Tassili Airlines ont protesté, y a de cela un mois, de façon très originale contre leurs mauvaises conditions de travail. Les pilotes ont enlevé leur tenue de travail avant de rejoindre leurs avions.

A travers cette action de protestation symbolique, les pilotes de Tassili Airlines ont voulu dénoncer la mauvaise gestion de leur compagnie qui patauge dans un terrible malaise depuis plusieurs années. Des tenues vieilles de plus de 6 ans ! Les pilotes n’ont jamais cessé de réclamer des nouvelles tenues et une amélioration sérieuse de leurs conditions de travail.

Malheureusement, durant toutes ces dernières années, la Direction Générale de Tassili Airlines a préféré faire la sourde oreille. Un malaise accentué par la récente rupture unilatérale du dialogue employeur-partenaires sociaux par la Direction Générale de Tassili Airlines. Dans ces conditions, les pilotes de la compagnie appartenant à Sonatrach ont crié leur ras-le-bol en refusant de porter leur tenue de travail.

Alger: Noreddine Oumessaoud