<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Des Portes ouvertes pour faire découvrir le tramway</span>

Des Portes ouvertes sur le tramway de Sidi Bel-Abbès sont organisées, depuis lundi, à la place du 1er novembre, au centre-ville du chef-lieu de wilaya, en prévision de la prochaine mise en service de ce mode de transport.

Le coup d’envoi de cette manifestation a été donné par le wali, Tahar Hachani, en présence d’une assistance nombreuse, venue connaitre les avantages de ce moyen de transport moderne. Ces portes ouvertes ont pour but de faire découvrir ce nouveau mode de transport et sensibiliser les citoyens sur les règles de sécurité à observer lors de la mise en service du tramway pour lui garantir une exploitation optimale, a souligné la directrice commerciale de la Setram, entreprise chargée de la gestion du tramway de Sidi Bel Abbès, Mme Abbès Turki Fatiha.

Les enfants seront également sensibilisés, par le biais de la mise sur pied d’ateliers de dessin, sur les normes de sécurité et les risques auxquels ils seront exposés notamment avec la présence de lignes électriques. Des dépliants sur le tramway contenant les règles d’usage et le tracé de ce moyen de transport ont été distribués aux visiteurs. Cette manifestation se poursuivra jusqu’au 19 juillet. Elle est initiée par la Setram, en collaboration avec la direction locale des transports. L’association locale Sawaid El Ihsane a organisé une initiative similaire pour inculquer la culture du civisme et insister sur la préservation des infrastructures publiques et l’environnement. Une autre campagne est prévue pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de préserver le tramway des actes de sabotage. Ces initiatives interviennent à l’occasion des essais techniques du tramway en vue de sa mise en service prochaine.