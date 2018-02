Des pratiques aux contours mafieux

C’est en visitant jeudi dernier, le site des anciens abattoirs pressenti pour l’implantation d’un futur marché de vente de véhicules, que les membres du Conseil communal, conduits par le maire M. Noureddine Boukhatem, ont constaté sur place, que ce projet risque fort d’être retardé par des «contraintes» et de «sérieux problèmes de gestion du patrimoine communal». Il faut rappeler qu’au lendemain de l’annonce de ce projet, faite en juillet 2017 par le Maire d’Oran, une portion centrale du terrain a été illégalement occupée par un individu qui avait lancé des travaux de réalisation d’une cafétéria.

L’intervention énergique du Maire d’Oran, a permis la démolition de la construction illicite et la récupération de la parcelle du terrain. Et lors de la dernière visite sur le site, les élus de l’APC auraient été «surpris» par la présence d’une dizaine de familles squattant les locaux de l’ancien abattoir, abandonnés il est vrai depuis longtemps. D’où viennent ces familles ? Depuis quand sont-elles là ? Comment et qui les auraient incitées à venir occuper cet endroit relevant du patrimoine communal?…Autant d’interrogations dans la bouche de quelques membres de l’APC, nouvellement élus, qui n’arrivent encore pas à croire à l’hallucinante réalité de ce terrain de gestion miné par le laisser-aller et l’absence de l’Etat dans ses prérogatives de contrôle et de préservation des biens publics.

«Au nom du droit au logement, tout semble permis, même l’occupation illégale de bâtiments vides, en attente de démolition ou de réaménagement, appartenant à l’administration…»explique un membre du conseil communal visiblement outré par ces pratiques marquant l’arène oranaise. Appelé aussitôt sur les lieux, le Chef de Daïra ne pouvait que constater lui aussi le «squat» imposé par ces familles qui bien évidemment allaient exiger des pouvoirs publics un logement social neuf pour leur recasement. On sait, depuis longtemps, que des centaines de familles venues parfois de wilayas voisines ou même très éloignées, sont venues à Oran pour s’installer dans de misérables conditions, squattant une bâtisse en ruine devant être démolie, une cave d’immeuble, une terrasse, ou encore une baraque dans l’un des bidonvilles en constante reproduction. On se souvient qu’avant le lancement des travaux du centre culturel en remplacement de l’ancien «Prisunic», l’ancien et célèbre grand magasin du centre-ville d’Oran, de présumées familles occupaient l’endroit abandonné depuis trente ans et attendaient leur tour de chance d’avoir un «logement neuf et gratuit».

Ici et là, d’anciens entrepôts, garages, locaux, crèches, écoles désaffectées et même les locaux de la fourrière municipale, ont été occupés par des candidats au logement social qui piétinent la loi et les règles de la République pour arriver à leurs fins. Mais comment croire un seul instant que ces pratiques aux contours mafieux, ne sont pas encadrées et organisées par des énergumènes installés dans les rouages d’une administration communale trop souvent absente et complaisante…

Par S.Benali