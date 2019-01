<span style='text-decoration: underline;'>Centre climatologique national </span>:<br><span style='color:red;'>Des précipitations au-dessus de la normale attendues pour cet hiver</span>

Après les fortes précipitations du mois de septembre de l’année passée et une accalmie durant le début de l’hiver, l’Algérie va connaitre un épisode de fortes pluies dans les prochaines semaines.

Le pays a connu d’importantes inondations au cours du mois de septembre dernier dans diverses wilayas du pays après de fortes intempéries. Les pluies seront de retour dans les prochains jours, à en croire les prévisions saisonnières du Centre Climatologique National (CCN).

Selon cet organisme, la saison d’hiver devra connaître un cumul de précipitations proche de la normale à au-dessus de la normale sur le nord du pays, depuis les régions du littoral jusqu’aux hauts plateaux de l’Ouest.

Dans une déclaration à l’APS, Salah Sahabi Abed, directeur du CCN a affirmé que selon les précipitations, le cumul saisonnier devra être normale à au-dessus de la normale sur l’ensemble des régions du littoral algérien jusqu’aux hauts plateaux à l’ouest avec 85% de chance».

Pour les températures, «la moyenne saisonnière sera à 80% de probabilité normale à au-dessus de la normale c’est à dire normale à plus chaude que la normale climatologique habituellement observée», a-t-il indiqué. Il a noté, à ce propos que, globalement, «les prévisions saisonnières donnent des tendances moyennes pour la vigueur de la saison et dans certains cas, les fluctuations sub-saisonnières peuvent dominer».

Fin novembre dernier, l’Office National de la Météorologie a pris part en Egypte à un forum régional sous l’égide de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).

M. Sahabi Abed a affirmé que l’objectif étant d’arrêter avec les experts de différents centres climatiques spécialisés une prévision consensuelle des températures et des précipitations pour la saison globale hivernale décembre-janvier-février». Il s’agit, également, d’»évaluer les prévisions établies des saisons précédentes», a-t-il ajouté. Cette rencontre a réuni des experts du climat relevant de l’OMM, et aussi de la France, la Russie, l’Allemagne, la Serbie, l’Italie et l’Espagne ainsi que des services hydrométéorologiques nationaux et instituts de recherche de la région méditerranéenne. Cette prédiction est «basée sur la production des modèles climatiques dynamiques et statistiques ainsi que les caractéristiques climatiques des téléconnexions atmosphériques (anomalies climatiques reliées entre elles sur de grandes distances, typiquement des milliers de kilomètres, ndlr), connues à grande échelle», a précisé M. Sahabi.

Selon le responsable du CCN, au terme de leurs travaux, les experts ont conclu que pour cette année, les prévisions penchent sur des «conditions d’instabilité et donc de pluviosité importante sur le sud de l’Europe et les régions côtières de l’Afrique du nord, à l’instar du nord de l’Algérie». Il a expliqué, à cet égard, que «l’analyse des différentes sources de prévisibilité (activité solaire, la couverture neigeuse, l’étendue de glace de mer, El Niño) sur la base des relevés en mois de novembre 2018 montre une tendance probable à un déplacement vers le sud des systèmes de basses pressions pour l’hiver 2018/2019 qui seront associés à des perturbations génératrices de pluies et de conditions humides».

Alger: Samir Hamiche