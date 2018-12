<span style='text-decoration: underline;'>Vente en détail des fruits et légumes </span>:<br><span style='color:red;'>Des prix volatiles</span>

Les prix des fruits et légumes sont toujours instables dans les marchés. A cet effet, les consommateurs se plaignent de cet état de fait qui perdure et de l’effet yoyo qui persiste. Certains signalent que le problème se pose chez les détaillants qui gonflent les prix pour en effet arriver à couvrir les frais et toutes les autres charges de transport de la marchandise du marché de gros à leur point de vente en détail.

Ainsi, les mandataires précisent qu’à leur niveau, ils prennent un petit pourcentage sur chaque produit. Ils signalent qu’il faut une méthode ainsi qu’un programme bien tracé pour la stabilité des prix au niveau des marchés et qu’il faut une entente entre les fellahs, les mandataires et les détaillants.

Un travail de coordination doit se faire surtout pour arriver à s’entendre sur les prix car, en effet, entre les fellahs et les mandataires il y a également des intermédiaires. Pour en effet arriver à des résultats satisfaisants et à des prix plus stables concernant la vente des fruits et légumes, il faut aussi définir un trajet bien déterminé des produits en question du producteur au consommateur.

Les services du commerce prévoient pour la nouvelle année, de prendre des mesures avec de nouvelles dispositions qui vont entrer en vigueur pour réorganiser les opérations de vente dans les marchés de proximité et les intervenants dans la vente des fruits et légumes. En grande partie, les marchands des fruits et légumes exercent sans registre de commerce car, pour avoir ce document, il exige un contrat de location d’un local et certains activent sur des étalages improvisés ou sur des charrettes et il y a absence de facturation ce qui engendre l’instabilité des prix des produits.

La wilaya d’Oran compte en effet, quelque 63 marchés de proximité couverts, 37 marchés parisiens et 4 marchés hebdomadaires.

Bekhaouda Samira