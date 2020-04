<span style='text-decoration: underline;'>Université Hassiba Ben Bouali de Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Des produits désinfectants pour les hôpitaux</span>

Des chercheurs et des enseignants de la faculté des sciences naturelles et de la vie de l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef ont initié une opération pour la production d’importantes quantités de produits désinfectants destinés aux hôpitaux de la wilaya, a-t-on appris, mardi, auprès des initiateurs de cette action de solidarité.

«L’idée a été lancée par une dizaine de chercheurs et d’enseignants, en vue de la confection d’importantes quantités de produits désinfectants destinés aux hôpitaux de Chlef », a indiqué, à l’APS, la doyenne de la faculté, Meziane Malika, signalant la distribution attendue de ces produits, «dans les prochains jours», en coordination avec les services de la wilaya, a-t-elle informé Elle a affirmé la confection de ces produits selon le protocole et les normes prescrites par l’organisation mondiale de la santé(OMS).

La responsable a souligné l’inscription de cette opération au titre de l’»élan de solidarité, enregistré à l’échelle nationale, en cette conjoncture sanitaire difficile traversée par le pays, et nécessitant», a-t-elle dit, la «fédération des efforts de tous pour faire face a cette pandémie mondiale», louant, en outre, l’»esprit solidaire et le sens de la responsabilité de ces enseignants et chercheurs bénévoles».

Mme .Meziane a assuré, par la même, la «disponibilité» des enseignants de la faculté des sciences naturelles et de la vie pour la fabrication d’autres quantités de produits désinfectants pour la wilaya, et les wilayas avoisinantes, à condition de lui fournir les matières premières nécessaires » a-t-elle ajouté.

A noter que la wilaya de Chlef est le siège de nombreuses actions de solidarité, initiées par les directions exécutives, les citoyens, et la société civile, au titre des efforts de lutte contre le nouveau coronavirus. Des campagnes de nettoyage et de désinfection ont été, à ce titre, lancées à l’initiative des services de la protection civile et de la gendarmerie nationale, au niveau de nombreux quartiers et cités .