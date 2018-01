<span style='text-decoration: underline;'>Saida </span>:<br><span style='color:red;'>Des projets ambitieux pour sortir la commune de Maamoura de sa précarité</span>

La commune de Maamoura, située au Sud du chef-lieu de la wilaya Saida, bénéficie d’ambitieux projets en cours de réalisation ou en voie de l’être.

L’objectif étant de sortir cette collectivité de sa précarité et de répondre aux besoins des habitants en matière d’éducation et d’habitat, et de renforcer le secteur agricole en particulier. Cette commune, inaugurée en 1973 par le défunt président Houari Boumedienne, comme premier village socialiste à l’échelle nationale, a été retenue pour bénéficier du programme d’appui au développement local durable et des activités sociales de la région Nord Ouest d’Algérie, mis en place entre l’Algérie et l’Union Européenne.

Ce programme, selon la direction locale de l’Action sociale, cible les chômeurs, les personnes aux besoins spécifiques et à la femme rurale. Une commission d’experts internationaux et locaux a visité, en juillet dernier, Saida pour diagnostiquer les possibilités offertes dans cette commune et trois autres collectivités de la wilaya.

Saïda fait partie des six wilayas du pays ayant bénéficié de ce programme doté d’une enveloppe globale de 43,4 millions d’euros dont 20 millions d’euros assurés par l’UE, rappelle-t-on.

Maamoura, collectivité locale à caractère steppique, enregistre actuellement la réalisation de 150 logements publics locatifs (LPL), avec un taux d’avancement appréciable, en plus du projet de réalisation d’un lycée, le premier établissement du genre dans la commune, ainsi qu’une cantine offrant 200 repas aux élèves, a indiqué à l’APS, le président de l’APC, Belhamidi Mohamed. Cette région, réputée pour ses vastes terres, a été retenue pour abriter un projet d’investissement ambitieux de plantation d’amandiers californiens au titre d e l’investissement privé devant générer des emplois, selon le même élu.

Eu égard à ses potentialités naturelles et de ses conditions climatiques favorables, cette même commune accueillera un projet-pilote, premier du genre au niveau national, d’élevage d’ovins Hamra, plus connue sous le nom de Deghma, réputée pour sa bonne viande.

Dans ce contexte, le Commissaire régional du Haut commissariat au développement des steppes (HCDS) de Saida, Abdelouahab Maachou, a indiqué que cette région dispose de toutes les conditions nécessaires pour la réussite de cette expérience.

Un périmètre steppique lui sera aménagé destiné à l’élevage de cette race ovine. Cette opération sera lancée au cours du premier trimestre de l’année en cours, dans le cadre d’un prochain accord entre le HCDS et l’Association de préservation d e l’espèce ovine rouge.

Par ailleurs, cette commune a bénéficié d’une action de protection de 173.500 has de son périmètre steppique visant à assurer la croissance du fourrage destiné au bétail. Cette opération dont le HCDS accorde une grande importance a permis de créer 45 emplois aux jeunes de cette région signale-t-on.