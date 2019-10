<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle formule du LPA </span>:<br><span style='color:red;'>Des projets totalisant 3100 unités relancés</span>

La nouvelle formule du LPA a suscité un grand engouement de la part des citoyens à Oran, des milliers de demandes ont été déposés, notamment à la daïra d’Oran. Les citoyens sont toujours en attente de l’affichage des listes des bénéficiaires après plus d’un an des inscriptions qui ont été effectuées par envoi postale.

Chaque commune a eu un quota même si cela reste minime vu le nombre important des demandes. De son côté, la direction du logement a réussi la relance de 3 100 logements de ce type de logements, alors que la wilaya a bénéficié d’un quota total de 4 500 logements.

Dans ce cadre, les assiettes dans différentes daïras de la wilaya pour la réalisation de 3.135 LPA ont été choisies et les entraves technico-financières levées, a-t-on fait savoir. Ainsi, 1.135 LPA sont en cours de réalisation et 2.000 autres attendent la désignation du bureau d’études et les promoteurs chargés des travaux. Les travaux seront entamés une fois les procédures administratives achevées. Les études de ce lot d’habitat ont été transférées aux directions des ressources en eau et des travaux publics en vue d’obtenir les autorisations nécessaires. La direction de wilaya œuvre à designer des promoteurs immobiliers locaux en priorité pour la réalisation de projets de logements publics locatifs et promotionnels aidés (LPL) et (LPA), notamment à Oued Tlélat.

Notons que la commune d’Es Sénia recense, à elle seule, 3.000 demandes qui sont à l’étude. Il est à noter que dans un premier temps, Le programme de la wilaya est réparti sur 9 daïras et 43 promoteurs dont 03 publics. 420 logements seront réalisés au niveau du nouveau pôle urbain de Misserghine par 08 promoteurs dont 07 promoteurs privés qui peuvent également réaliser 25% de ces logements en logements promotionnels ou commerces. Notons que le programme de logement dans le cadre de la formule LPA est passé de 70.000 logements en 2018 à 120.000 logements, cette année au niveau national, soit une augmentation de 50.000 logements, pour répondre à la demande croissante sur cette formule qui s’adresse aux citoyens dont le revenu se situe entre 0 et 6 fois le Salaire national minimum garanti (SNMG), soit du chômeur au travailleur qui reçoit 108.000 DA par mois. Notons que les souscripteurs au LPA peuvent choisir des appartements F2 jusqu’à F5.

Les immeubles comprendront des sous-sols pour les parkings et d’autres pour les commerces, les artisans ou autres, outre les espaces verts, les structures éducatives et sanitaires ainsi que des appartements réservés aux personnes aux besoins spécifiques, selon la demande.