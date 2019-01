<span style='text-decoration: underline;'>Echecs/Zonal ouest individuels toutes catégories Ain El Turck (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Des qualifications sans surprises</span>

La fédération algérienne des échecs en collaboration avec la ligue oranaise de la discipline, a organisé durant deux journées, le championnat régional Ouest individuels toutes catégories.

Cette manifestation sportive, a eu lieu au camp de jeunes de la Madrague (Ain El Turck), où toutes les conditions ont été réunies pour le bon déroulement des épreuves. Ont pris part à cette manifestation sportive, 33 échéphiles, pour représenter différents clubs et associations sportives de la région ouest. La participation est jugée moyenne selon les organisateurs, avec l’absence des ligues de Mostaganem, de Tlemcen et des clubs de Relizane. L’ensemble des participants ont représenté Oran, Tiaret et Sidi Bel-Abbès. Ce championnat a été disputé selon le système suisse homologué par la Fédération internationale des échecs. Au terme de cette phase de la zone ouest, les 7 premiers au classement général, sont qualifiés au championnat national individuels toutes catégories, prévues en juin prochain, au lieu qui reste à déterminer. La FADE, à sa tête le président Brahim Djelloul Azzeddine, était présente en force. Du côté technique, la direction du tournoi a été confiée à Mohamed Merimi, tandis Benyamina Ali a été désigné en qualité d’arbitre principal.

L’echephile Fellah Mohamed Amine du club Sporting de Sidi Bel-Abbès, prend la tête du classement général en réalisant un sans faute. Il était aussi pour Slimane Lardjani du club ADLY d’Oran qui s’est emparé de la 2ème place. La troisième position est revenue à Mohamed Ouis de Tiaret. Le club du Sporting de Seddikia d’Oran qui s’affirme au niveau d’Oran, a vu la qualification de deux de ses éléments, à savoir Khaled Boudaoud et plus jeune participant du zonal Tarik Hellal, âgé tout juste de 14 ans, un jeune plein de détermination et promu à un bon avenir. Bahim Djelloul Azzedine le président FADE et organisateur, s’est montré satisfait: «Le niveau de cette compétition zonal ouest, est jugé moyen, vu que cette compétition régionale n’a été ouverte qu’aux echephiles ordinaires. Les maîtres internationaux, ne feront leur entrée que lors des demi-finales. Ce sera une occasion pour la direction technique nationale de se fixer sur les éléments, qui pourraient éventuellement renforcer les rangs de l’équipe nationale.

Cela, en prévisions d’échéances internationales à moyen terme».

le directeur du tournoi Merimi Mohamed , quant à lui, dira: «La participation aurait été importante n’était-ce l’absence des ligues de Tlemcen et Mostaganem, mais toujours est-il, que Sidi Bel-Abbès, Oran et Tiaret, ont présenté leurs meilleurs echéphiles .On notera la présence du plus jeune echephile âgé de 14 ans, en l’occurrence Hellal Tarik du club du Sporting Seddikia Oran qui a amélioré son niveau.

Il s’est positionné à la 7ème place et se qualifie en national. La ligue d’Oran à sa tête Sekrane Ahmed, a été à la hauteur pour la réussite de la compétition. Je remercierai vivement le directeur du camp de jeunes de la Madrague, Said Rouba, qui nous a ouverts toutes les portes de son infrastructure des jeunes».

B.Sadek