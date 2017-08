Enfin une bonne nouvelle sur le front des prix du pétrole. En effet après une stagnation de plus de trois mois, les prix de l’or noir amorcent une hausse assez remarquée. Les prix ont atteints et même dépassé le seuil des 50 dollars, ce qui constitue une bonne nouvelle, pour les pays producteurs qui ont consenti de bien gros efforts, ces derniers mois, afin de stabiliser l’hémorragie qui a caractérisé le marché pétrolier.

Les décisions prises tout au long de ces dernières semaines au niveau des pays de l’OPEP et non-OPEP, afin d’assurer un rééquilibrage de l’offre devient une réelle possibilité, selon plusieurs spécialistes. Il faut dire que l’engagement clair affiché par l’Arabie Saoudite en ce sens, en limitant les exportations et le ralentissement de l’activité de forage aux Etats-Unis a permis un tel changement.

Pour les plus avertis, la machine a certes pris du temps pour se mettre en branle, mais la tendance est aujourd’hui à l’optimisme pour arriver à rééquilibrer l’offre et la demande. Bien sûr tout le monde s’accorde à dire que la nouvelle situation ne peut s’installer dans la durée, que s’il y a une réelle relance économique dans les pays les plus industrialisés, aux premiers desquels vient surtout la Chine.

Cette relance signifierait, à coup sûr, la fin de la crise des hydrocarbures et mettrait sur le terrain une nouvelle donne, qui ouvrirait de nouvelles perspectives pour les pays producteurs. Une situation qui profiterait à notre pays et redonnerait un tout autre souffle à la nouvelle politique économique initiée par le gouvernement algérien et permettrait de voir les chances de réussite augmenter de manière sensible, en assurant un climat social et politique apaisé et profitable pour mettre le pays sur la rampe de lancement vers des lendemains économiques enchanteurs.

Bien sûr, il faut en convenir que cette période délicate de crise a été gérée avec tact et intelligence jusqu’à ce jour, mais les nouvelles perspectives ne peuvent être que meilleures à la lumière des nouvelles donnes du marché pétrolier. Mais tout ceci dépend en grande partie du maintien de la cohésion, observée jusqu’à aujourd’hui, au sein des pays de l’OPEP et des pays non membres du cartel. Une cohésion qui a eu le mérite d’arrêter l’hémorragie des prix qui ont connu au plus fort de la crise des chutes vertigineuses et plus qu’inquiétantes.

Par Abdelmadjid Blidi