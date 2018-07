<span style='text-decoration: underline;'>Direction technique et maintenance du Port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Des réalisations à saluer et à encourager</span>

Direction technique et maintenance du Port d’Oran : Des réalisations à saluer et à encourager

Au port d’Oran côté quai de Conakry, les travaux durent depuis plus de trois ans et notre curiosité a été attirée par une nouvelle passerelle installée dans ce quai du transport maritime de voyageurs.

Nous avons contacté la direction technique et maintenance du port d’Oran D.T.M, que dirigeait monsieur Korbaa Mokhtar et fils de feu Houari «Larry», ancien travailleur du port et de la CNAN et également membre fondateur du S.C.M.O de Médioni avec feu Adef Kouider. Monsieur Korbaa nous informe que c’est un projet maison de la D.T.M. «Nous avons des génies de travailleurs au port d’Oran et on nous a fait confiance pour créer cette passerelle».

«Nous nous sommes inspirés de spécimen dans les ports étrangers et nous l’avons fait déjà au quai de Casablanca dans un cas similaire, ce qui nous a encouragés à approfondir notre expérience sur cette passerelle plus fonctionnelle pour passagers». Toute la matière a été récupérée à partir d’un ancien portique de céréale réformé.

La confiance des responsables du port, nous a encouragés à travailler dur et vite afin que la passerelle à passagers soit prête à la fin des travaux de réaménagement du quai de Conakry.

Le pari a été tenu et les techniciens ont réalisé ce chef d’œuvre. Les travaux de soudure, de conception de transformation et en générique, sont l’œuvre de la D.T.M. A cette occasion, M. Korbaa a tenu à féliciter ses collègues pour cette passerelle qui a économisé entre 15 et 20 milliards de centimes au port d’Oran où on a évalué juste le volume de la main d’œuvre.

Le travail a duré huit (8) mois et le contrôle technique effectué par l’organisme du C.T Algérien Vérital, confirme la viabilité du projet. Ainsi, ce projet à 100% algérien, prouve qu’on doit faire confiance à nos techniciens locaux pour de telles transformations ou créations afin de réduire les importations en devises. La D.T.M peut être fière d’avoir montré son savoir-faire.

Adda.B