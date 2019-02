<span style='text-decoration: underline;'>6éme édition du salon du mariage « Mabrouk »</span>:<br><span style='color:red;'>Des recettes pour réaliser un bon mariage</span>

La sixième édition du salon « Mabrouk » a été inaugurée, ce jeudi, au C.C.O Ahmed Benahmed par le président de la chambre de commerce, monsieur Cherif Karim.

Ce salon qu’organise Y.B Marketing et communication de madame Benbakhti Yasmine est à sa sixième année .Cette jeune oranaise dynamique et battante a su s’imposer au fil des années, en organisant régulièrement tous les ans, ce salon dédié aux futures mariées. Les visiteurs pourront, en un clin d’œil, avoir une idée sur ses besoins matériels pour organiser son mariage.

Ainsi, dans ce salon où plus de cent trente (130) exposants venus de plusieurs villes d’Algérie- Alger –Blida-Saida-Constantine- Tlemcen, même du Maroc, de Tunisie et de Syrie. Les produits exposés concernent le monde du mariage comme les stands des robes de mariées, les stands des traiteurs aussi nombreux que ceux des Negafetes.

Plusieurs studio photos sont présents dont l’ancien de la photo, Bakhti photo ; spécialiste des cartes postales sachant que la photo et le film vidéo sont les seuls produits témoins qui peuvent fixer la cérémonie d’un mariage qui demeure pour ‘histoire’.Les gâteaux traditionnels , les fabricants de « Nouga » et dragée, les cheddats de Tlemcen, le stand de caftans,le linge de maison,les bijoux de luxe –décoration –fleuristes- coiffeuses- maquilleuses- voitures de location , la conférence –chocolaterie –la lingerie fine –les parfums- le maquillage –institut de beauté –couturières –ainsi, ce salon regroupe tous les prestataires pour réussir la cérémonie du mariage . Les mariés auront donc, un aperçu sur les besoins d’un mariage et la jeune mariée pourra choisir son trousseau parmi les produits exposés.

Une animation musicale , défilés de mode (traditionnels), des danses avec les ballets et plusieurs spectacles de groupe de negafetes sans oublier la tombola des tickets d’accès D’après madame y Benbakhti, il y’aura beaucoup de surprises et si les exposants sont venus aussi nombreux confirmer que le salon destiné à la gente féminine, connaitra un grand succès, surtout que depuis 2013, le salon a toujours accueilli plus de dix mille visiteurs par jour.

Dans ce contexte, le seul salon qui attire la grande foule, c’est le salon de l’automobile, survi de celui de la mariée « Mabrouk ». Ainsi l’organisatrice, Mme Benbakhti peut être satisfaite de cet événement, salon du mariage, et nous lui souhaitons un franc et grand succès pour cette édition de 2019.

Adda