<span style='text-decoration: underline;'>Mosquée Ibn Badis</span>:<br><span style='color:red;'>Des récitants du Coran honorés</span>

Ce vendredi soir, une grande cérémonie religieuse a été organisée à la grande mosquée Ibn Badis, à l’occasion de la clôture du concours du meilleur récitant du Coran qui s’est déroulé depuis le début du mois sacré de Ramadhan où plus de soixante candidats y avaient participé.

Il y avait également un concours à l’adresse des groupes d’ « Inched ». Après la prière de Taraouih à la mosquée Ibn Badis remplie de fidèles, la cérémonie de remise des récompenses s’est déroulée sur la grande esplanade de la mosquée qui a pu accueillir plus de mille personnes. Tout était organisé pour que cette soirée religieuse soit réussie.

La soirée religieuse qui était rehaussée par la présence des autorités civiles et militaires, a été présidée par le wali d’Oran, monsieur Chérifi Mouloud, et c’est le directeur des affaires religieuses qui a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l’assistance et l’informer que cet évènement est devenu une grande coutume qui fait partie de nos activités. Puis, les récitants finalistes du Coran d’adonnent à la lecture du saint Livre et sont jugés par le jury sur place. Trois candidats étaient les finalistes ainsi que trois groupes « d’Inched ». Les récompenses concernaient un chèque de trente millions de cts pour le vainqueur, 2ème : vingt millions et 3ème dix millions, de même pour les trois groupes de l’Inched.

Après les résultats, monsieur Chérifi Mouloud wali d’Oran a remis les diplômes et les chèques aux heureux élus. L’assistance a également applaudi deux jeunes récitants du Coran, l’un huit ans et l’autre douze ans, ont émerveillé l’assistance.

La cérémonie a été clôturée par un tirage au sort au bénéfice du public : Douze Omra, six pour les femmes et six pour les hommes. Ainsi, la soirée s’est terminée dans la joie pour les heureux bénéficiaires de la Omra.

Adda.B