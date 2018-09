La visite de la chancelière allemande, Angela Merkel, aujourd’hui à Alger est vue par tous les observateurs comme une opportunité intéressante pour booster les relations entre les deux pays. Il faut dire que ces relations restent en deçà des aspirations des deux capitales, surtout qu’entre Berlin et Alger il n’existe aucune divergence politique ni contentieux historique.

Un fait qui interroge et ajoute aux interrogations quant à la faiblesse des relations économiques entre les deux pays. D’ailleurs les chiffres sont là pour confirmer cette tendance, puisque en 2017 l’Algérie a importé pour prés de 3.21 milliards de dollars d’Allemagne, alors que ses exportations ont à peine effleuré les 100 millions de dollars. Peu, très peu aux yeux des responsables des deux pays qui veulent rattraper le temps perdu et insuffler une nouvelle dynamique à la lumière de cette visite de la chancelière à Alger.

Une visite donc capitale pour les deux parties qui veulent saisir toutes les opportunités offertes pour donner un nouveau souffle à ces relations. Des relations qui ont, certes, commencé à abonder dans la bonne direction, notamment dans la filière mécanique où des projets conséquents se sont matérialisés sur le terrain. On cite ici la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL.MB) à Rouiba, la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (Safaa) à Tiaret et la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque Mercedes-Benz, Deutz et MTU à Constantine, sans oublier la société SOVAC Algérie Production, né d’un partenariat entre le groupe allemand Volkswagen et le groupe SOVAC pour l’assemblage et le montage de véhicules qui se trouve à Relizane.

Et même si aujourd’hui, quelques 200 entreprises allemandes activant dans plusieurs secteurs, sont installées en Algérie, les deux gouvernements pensent que les perspectives de renforcer leurs relations économiques sont encore plus grandes, d’où tout l’intérêt de cette rencontre au sommet, entre le président Abdelaziz Bouteflika et la chancelière Angela Merkel qui « constituera une opportunité nouvelle pour les deux parties de poursuivre au plus haut niveau des deux Etats, la concertation et la réflexion engagées de longue date sur la promotion et l’affinement du dialogue politique bilatéral, ainsi que la mise en perspective d’un partenariat bilatéral économique et commercial important, appelé à s’élargir et s’approfondir au cours de la période à venir »,

Par Abdelmadjid Blidi