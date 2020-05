<span style='text-decoration: underline;'>Ouargla / Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Des repas à emporter distribués aux nécessiteux et passagers</span>

Des associations caritatives de la wilaya de Ouargla s’emploient en ce mois de Ramadhan à venir en aide aux personnes dans le besoin, en distribuant des repas à emporter aux nécessiteux et passagers.

Ces actions, initiées en substitution aux tables d’Iftar collectif organisées chaque année à pareille période par les associations et les organisations de jeunes, ont été proposées de manière à éviter le contact social et les risques de contamination, du fait de la pandémie de Covid-19, tout en assurant des repas de rupture de jeûne en ce mois de pitié et de ferveur. L’association “”Chabab El-Kheir’’ de la commune de Rouissat (périphérie d’Ouargla) offre depuis le début du Ramadhan plus de 500 repas froids quotidiennement, à la satisfaction des nécessiteux, des passagers et des ressortissants africains, a assuré le chargé de communication de l’association, Moundir Bensaci.

La ration pour chaque jeûneurs, composé notamment de dattes, lait, jus, eau et fruits, est servie au niveau des entrées de la ville d’Ouargla et des points de regroupements des ressortissants africains, avant d’ajouter que cette action implique de jeunes bénévoles qui se doivent de respecter les mesures d’hygiène et de protection du Covid-19, dont le port de bavette, de gants et l’utilisation de produits stérilisants, a-t-il expliqué. Une dotation quotidienne de 200 repas froids par jour est mise également par l’association «Sanabil El-Kheir’’ à la disposition des familles nécessiteuses, des personnes démunies, des sans domicile fixe (SDF), ainsi qu’aux usagers de la route, a indiqué le président de l’association, Abderrahim Aouameur. M. Aouameur a fait état, en outre, de la préparation, durant ce mois de solidarité et d’entraide, de plus de 100 repas chauds, composés d’une soupe, d’un plat de résistance, de fruits, d’eau et de jus, remis quotidiennement aux routiers faisant escale au niveau des stations de services, en plus de familles nécessiteuses et personnes démunies. L’association assure aussi quotidiennement la distribution de 200 colis de produits alimentaires de base et de fruits et légumes, au profit de familles démunies vivant dans les zones d’ombre et régions enclavées, a-t-il ajouté.

A ces actions de solidarité, s’ajoute la distribution quotidienne par un bénévole d’une soixantaine de repas à emporter au profit de passagers au niveau de la route de contournement de poids lourd, sur le flanc Est de la ville d’Ouargla.