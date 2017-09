Des retards difficiles à justifier

Tout a été déjà dit et écrit, sur le terrible déficit en infrastructures et équipements, cumulé depuis cinquante ans, par la plupart des communes oranaises. Avec le fort exode rural, soit le déplacement de populations vers «l’eldorado oranais», les besoins sociaux n’ont pas cessé d’augmenter et le déficit s’est aggravé, entretenu par la culture des retards et du laxisme, qui empoisonnent le mode de gouvernance local et altèrent le climat de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Pour illustrer encore une fois le propos, citons ces travaux de finition du projet d’hôpital de Gdyel qui sont à l’arrêt depuis quelques mois. Une enveloppe de 130 milliards de centimes a pourtant été débloquée il y a longtemps pour l’achèvement du projet et l’acquisition des équipements. Doté d’une capacité de 240 lits, équipé entre autres de services de consultations, de soins généraux, d’une unité de pédiatrie, d’une unité de radiologie, cet établissement très attendu, va améliorer la couverture sanitaire et répondre aux attentes de la population locale. Inscrit depuis plus de dix ans en 2006, ce projet n’a pu être lancé qu’en 2014, pour les mêmes et éternelles raisons, liées aux lourdeurs bureaucratiques, d’une administration dépassée. On se souvient d’ailleurs, que ce dossier de réalisation de l’hôpital de Gdyel, avec d’autres projets, a été directement soumis à l’arbitrage du chef du gouvernement de l’époque. Difficile, pour les Oranais anonymes, d’admettre et de comprendre le pourquoi des contraintes et des entraves administratives qui ne peuvent parfois être réglées, que par le Premier ministre, voire le président de la République lui-même, au détour d’une visite de travail à Oran. Nul ne peut nier, que le secteur de la santé a été, ou sera renforcé, par plusieurs projets dont ce nouvel hôpital de Gdyel de 240 lits, un hôpital à El Kerma, d’une capacité de 60 lits, un hôpital de 240 lits à Sidi Chahmi et un autre d’une capacité de 120 lits à Oued Tlélat. Une unité de lutte contre le cancer à El Mouhgoun, dans la commune d’Arzew. Des infrastructures qui hélas accusent pour la plupart des retards et des malfaçons, difficiles à justifier. On sait par ailleurs, que la réalisation de toutes ces infrastructures de santé, est bien loin de garantir une amélioration des prises en charge des malades et des soins de proximité. Hier encore, à l’EHU de l’USTO, on apprenait que les réanimateurs, n’avaient plus les produits indispensables à la préparation des patients, à une intervention chirurgicale. Mis à part les grands cas d’urgence, toutes les opérations chirurgicales ont été reportées jusqu’au prochain renouvellement des stocks de médicaments et produits d’anesthésie. On peut dès lors, s’interroger, sur l’avenir de l’encadrement et de la prise en charge des nouvelles structures de santé qui seront réceptionnées… mais c’est là un autre débat.

Par S.Benali