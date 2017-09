<span style='text-decoration: underline;'>Secteur urbain de Sidi El Houari </span>:<br><span style='color:red;'>Des sangliers aux portes de la ville</span>

Dans une récente correspondance, le responsable de la délégation communale de Sidi El-Houari, révèle qu’une opération de chasse contre les animaux errants, onze chiens et une vingtaine de sangliers, ont été abattus dans la journée du mercredi 20 septembre 2017.

L’évènement n’est pas nouveau dans le quotidien de la population, sinon que de temps à autre, l’on parle de la présence de sangliers dans les quartiers situés à la limite de la forêt voisine du Murdjadjo, enveloppant les espaces urbains des Planteurs, de Ras-el-Aïn, les lotissements de l’habitat spontané du lieu dit «Coca». Parfois, les discussions animées entre voisins, évoquer les incursions des sangliers affamés, pour fouiller dans les poubelles et les tas d’ordures ménagères, ABANDONNEES à Haï Ed-Derb, ou près des habitations de la Pêcherie.

En réalité, la récente opération a été mise sur pied, avec le concours des services de la Conservation des forêts, et des membres de l’Association des Chasseurs de la wilaya d’Oran, pour enrayer ce phénomène, qui constitue une réelle menace contre l’intégrité physique des habitants et aussi leur santé. Car, plusieurs témoignages crédibles font état, du passage de sangliers adultes, suivis par des marcassins, aux abords des habitations du quartier de la Calère, (Scalera), dans la partie basse de Sidi El-Houari, près de l’ancien « Bassin des lavandières », et même au niveau de la Place du 1er Novembre 1954.

Evidemment, le problème de l’hygiène refait surface, dans cette ville cosmopolite, qui n’arrive pas à se débarrasser, de ces récurrentes situations où chacun, administrés et administration, se rejettent la responsabilité, sur l’origine de ce tableau peu reluisant, sur le plan de l’esthétique. Et pourtant, cette vocation sied si bien, aux autres métropoles voisines du bassin méditerranéen. Au demeurant et, en dépit des actions épisodiques des services communaux chargés au quotidien de maintenir en bon état de propreté la cité, appuyées par les injonctions du Wali d’Oran pour faire de ce chef-lieu une locomotive dynamique, servant de modèle aux autres municipalités, la deuxième ville d’Algérie mérite mieux. Il faut en finir avec les rats, les moustiques, les chiens et les sangliers errants et tous ces points noirs, qui enlaidissent le paysage urbain d’Oran. Car, elle incarne le statut d’une commune aux riches potentialités pluridisciplinaires. D’ailleurs, son essor se reflète sur les perspectives de son parc immobilier en pleine extension, la modernisation de ses voies de communication, ses équipements, nouveaux projets engagés à l’horizon de 2021, pour abriter les 19èmes Jeux Méditerranéens. C’est un enjeu de taille pour cette collectivité locale qui est dans l’obligation d’être au rendez-vous de cet évènement, sachant qu’elle sera pour un temps, une vitrine de l’Algérie et de sa population. L’erreur est impardonnable.

Abdallah.B