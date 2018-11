<span style='text-decoration: underline;'>Handball | Coupe arabe des clubs de handball 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Des satisfactions et des réserves relevées par la commission de l’UAH</span>

La commission de l’Union Arabe de Handball, composée de trois membres, qui a débarqué à Oran, pour inspecter les salles de sport et les infrastructures hôtelières, proposées dans le cadre du dossier de candidature de l’ES Arzew, a poursuivi son inspection, pour son deuxième et troisième jour de visite.

En effet, après avoir inspecté, pour la première étape, la salle omnisports de la ville d’Arzew, qui abritera l’essentiel des matchs de la complétion, ainsi que les infrastructures hôtelières d’Arzew, la délégation de l’Union arabe, s’est montrée satisfaite, même si quelques réserves d’ordre technique ont été relevées. Les organisateurs, dont l’APC et la Daïra d’Arzew rassurent, et restent disposés pour tout régler au plus vite. Les représentants de l’UAHB, pour leur deuxième étape d’inspection, ont inspecté les salles omnisports de la localité de Gdyel, pour les matchs des « dames » et de Sidi-El-Bachir, pour les matchs d’un des groupes « messieurs ». La première visite s’est déroulée pendant la journée, et une autre fois, en soirée pour constater de visu, l’état de l’éclairage des deux salles. La troisième étape de la visite a concerné des hôtels à Oran, pour l’hébergement des officiels. La visite s’est effectuée, en présence d’un représentant de la direction du tourisme de la wilaya. Les hôtels ‘’Bacha » au quartier Yaghmoracen ,5 étoiles classe ’’A’’ et ‘’El Mouahidines’’, de grand standing, qui comprend de bonnes commodités une grande salle de conférences, ont été inspectés et donné entière satisfaction. Pour les arbitres et la commission technique, ce sera l’hôtel ‘’Hadil’’ de Canastel ou un établissement au quartier Maraval. Le lendemain de cette visite, les représentants de la commission de l’UAHB, ont été reçus par le wali d’Oran, M.Cherifi Mouloud, qui a réservé un bon accueil à la délégation arabe et aux autorités de la ville d’Arzew. Le wali d’Oran dira dans son allocution:, « Comme vous le savez, Oran est appelée à organiser des compétitions internationales, notamment la coupe arabe des vainqueurs de coupes. Arzew est fin prête pour ce grand rendez-vous important, qui nécessite l’implication de tous pour sa réussite ». Le secrétaire général de la commission de l’UAHB a remercié le wali, pour le bon accueil réservé à sa personne et à ses accompagnateurs : «Notre joie est immense et je ne cesserai jamais de remercier les autorités de la ville, dont le wali, ainsi que les responsables locaux de la ville d’Arzew, pour le bon accueil et des facilités, qui nous ont été accordées pour accomplir notre mission d’inspection. Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits, même si, nous avons émis quelques réserves, qui ne vont pas remettre en cause, l’organisation de l’événement par la ville d’Arzew ». La commission de l’UAHB a quitté Oran, en fin d’après-midi de jeudi, à destination de la Tunisie. Un rapport sur la mission d’inspection, sera transmis à l’instance arabe de la petite balle au filet. La commission sera de retour à Oran le 3 janvier, tandis que date du rendez-vous arabe, est prévue entre le 3 et le 13 avril 2019.

Arzew abritera la super coupe arabe

Le secrétaire général de l’UAHB, a annoncé que la ville d’Arzew a été également choisie, pour abriter la super coupe arabe, programmée le 31 mars 2019. Cette super coupe mettra aux prises, le club Qatari Gherafa, le détenteur de la précédente coupe arabe, au vainqueur de la coupe des clubs champions, qui aura lieu du 19 au 21 décembre de l’année en cours, à Sfax, (Tunisie).

B.Sadek