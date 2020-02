<span style='text-decoration: underline;'>Aquaculture</span>:<br><span style='color:red;'>Des sessions de formation pour les fellahs</span>

Dans le cadre du vaste programme pour l’amélioration et le développement du secteur de l’agriculture au niveau de la wilaya d’Oran, des sessions de formation sont proposées aux fellahs et aux jeunes qui veulent investir dans le domaine.

A cet effet, entre autre, quelque 36 fellahs et jeunes ont bénéficié de formation dans l’aquaculture insérée dans l’agriculture. Ce cycle de formation est constitué de cours théorique et pratique sur l’élevage de poissons dans des bassins qui se situent dans les exploitations agricoles. Dans le même cadre, lesdits services ont formé également 27 fellahs dans l’aquaculture marine ainsi qu’un groupe constitué de 25 autres ont été formés en culture des algues marines qui sont notamment très utilisées entre autres dans les différentes préparations de nutrition, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques. Ce programme de formation est organisé par les services de la Chambre de la pèche marine en coordination avec ceux de l’agriculture.

Le but, est d’essayer de permettre aux fellahs de faire un bon rendement et une meilleure production agricole en réduisant l’usage des engrais et de substance chimique dans leurs champs agricoles. La wilaya compte quelque 300 bassins au niveau des différentes exploitations agricoles. Ce programme est considéré comme un investissement supplémentaire et va apporter un plus en permettant de développer la production en agriculture et l’économie locale. D’autres sessions de formation seront lancées pour notamment toucher le plus de fellahs possible des autres exploitations agricoles et pour surtout arriver aux résultats voulus.

Bekhaouda Samira